Yeni bir vakıf daha kuruldu

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Rize merkezli Müftü Yusuf Karali Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu. Vakıf, Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla kurulurken, mal varlığı da 500 bin TL olarak belirtildi. Senette vakfın amacı; “Müftü Yusuf Ziya Karali hocanın tarihi ve ilmi kişiliğini araştırmak, günümüz insanı ile tanıştırmak, adını ve misyonunu yaşatmak” olarak açıklandı. Vakfın sona ermesiyle vakfın mal varlığının ve haklarının Diyanet’e bağlı “Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi”ne devredilmesine yönelik karar da vakıf senedinde yer aldı.