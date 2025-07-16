Yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak komisyon için ilk adım atılacak: Meclis’te komisyon adımı

Terör örgütü PKK’nin yeni çözüm süreci kapsamında sembolik olarak silah bırakma sürecini başlatmasının ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te konuyla ilgili bir komisyon kurulması için siyasi partilere bir yazı göndermesi bekleniyor. İktidar kanadı, yeni çözüm süreci kapsamında kurulacak bu komisyonun 22-35 üyeden oluşacağını, yaz döneminde de çalışacağını, Meclis’te grubu olmayan partilerin de komisyona birer üye vereceğini, komisyonun silah bırakma sürecini takip edeceğini, bu süreç kapsamında atılabilecek yasal adımlarla ilgili öneriler sunacağını söylüyor. Kurtulmuş da yaptığı açıklamalarda anayasa değişikliği ya da terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a af gibi konuların komisyonun gündemde olmayacağını söylüyor. Kurtulmuş, komisyonun ne gün toplanacağı, kimlerin çağrılacağı gibi konularda salt çoğunluğa başvurabileceğini ama komisyonda alınan kararlar için nitelikli çoğunluğun olması gerektiğini belirtiyor.

İYİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

Meclis’te grubu bulunan partilerden sadece İYİ Parti, sürecin başından bu yana kurulacak bir komisyona üye vermeyeceğini söylüyor. AKP, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ise geçen hafta nasıl bir komisyon istedikleriyle ilgili önerilerini TBMM Başkanı Kurtulmuş’a sundu. Yeni Yol Partisi “komisyonun sadece Cumhur İttifakı’nın çalışmalarını meşrulaştıran bir komisyon olmaması gerektiğini, komisyonda nitelikli çoğunlukla kararlar alınması gerektiğini” savunuyor. Ayrıca Yeni Yol, süreçle ilgili milletvekillerine resmi makamlardan daha fazla bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtiyor. DEM Parti ise komisyonla ilgili önerilerinde demokratik katılıma vurgu yapıyor. Bu kapsamda komisyonun konuyla ilgili vakıfları, dernekleri, baroları, kadın örgütlerini, akademisyenleri dinlemesi gerektiğini söylüyor.

CHP’N İN KIRMIZI Ç İZGİLERİ

Bazı partiler komisyona verilecek üyelerin partilerin milletvekili sayısına göre olması gerektiğini söylerken CHP, Meclis’te grubu olan tüm partilerin komisyonda eşit üyeyle temsil edilmesi gerektiğini vurguluyor. İktidar komisyona sadece silah bırakma çerçevesinde bir alan çizerken CHP’liler komisyonun çalışma kapsamının daha geniş olması gerektiğini ve genel olarak Türkiye’deki demokratikleşme sorununu ele alması gerektiğini belirtiyor. Bunun dışında komisyon çalışmalarına üye olmasa da isteyen her milletvekilinin gelip katkı verebilmesi gerektiğini belirten CHP kurmayları, yine burada alınacak kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini aktarıyor. “Komisyon gündemini, çağıracağı konukları nitelikli çoğunlukla belirlemeli, özellikle şehit yakınları ve gazileri” dinlemeli diyen CHP’liler, “Melis'te kurulacak komisyonu önemsiyoruz ve çalışma alanının dar bir çerçeve sıkıştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanları, siyasetçiler tutuklu. Sandığa karşı yapılan bir darbe var ve bunlar olurken bir çözümden bahsedemeyiz. Kalıcı bir barış için demokratikleşmeye, siyasi davaların sona ermesine, tutuklu yargılamaların bitmesine ihtiyaç var. Bunlar da bizim kırmızı çizgilerimiz” değerlendirmesini yapıyor. “CHP’nin komisyona üye vermeme ihtimali var mı?” sorusunu da yanıtlayan kurmaylar “Bu çok düşük bir ihtimal. Tamamen formaliteden bir komisyon kurulur, iktidar sadece kendi çıkarları için çalışır, Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve iktidarını korumak için bir işe girilirse farklı bir tavır almamıza neden olurlar. Ama biz sürecin dışında kalmak istemiyoruz. Hatta samimi bir şekilde katkı koymak istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyor.