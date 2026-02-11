Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Instagram hesabı gündemde: Hiçbir milli bayramı kutlamamış, Atatürk'ü 'hatırlamamış'!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi İçişleri Bakanlığı’na atadı.

İLK AÇIKLAMASI "DUA BEKLİYORUM" OLMUŞTU

Atanma kararının ardından TRT Haber’e konuşan Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi üstlenmiş oldum, bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

INSTAGRAM HESABI GÜNDEMDE: TEK BİR MİLLİ BAYRAMI BİLE KUTLAMAMIŞ!

Çiftçi'nin yeni görevi ve sicili kamuoyunda tartışılırken; yeni Bakan'ın Instagram hesabı da sosyal medyada gündem oldu.

Uzun süre Erzurum Valisi olarak görev yapan Çiftçi'nin paylaşımlarına bakıldığında hiçbir milli bayramı kutlamadığı ve tek bir tane bile Atatürk fotoğrafı paylaşmadığı görüldü.

Çiftçi'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz, Malazgirt Zaferi, Kurban Bayramı ve 'Kutül-Amare'nin Yıldönümü'nü kutladığı görülüyor.

Kandil paylaşımları da yapan Bakan Çiftçi'nin hesabında tek bir Atatürk paylaşımı bile bulunmuyor.

ABDÜLHAMİT'İ BİLE ANMIŞ AMA ATATÜRK YOK

Atatürk paylaşımı yapmayan yeni Bakan Çiftçi, Abdülhamit'i ölüm yıldönümünde anmayı ise ihmal etmemiş.

Mustafa Çiftçi, Pakistan'la dayanışma mesajı da paylaşmış, "Her daim başarılı olmaları için duacıyız" notunu düşmüş.

"İSKİLİPLİ ATIF" PAYLAŞIMI HALA DURUYOR

Çorum Valisi olduğu dönemde tartışma yaratan "İskilipli Atıf" anmasına ait fotoğraflar ise hala Çiftçi'nin profilinde duruyor.

Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren, İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılmıştı.

Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşmıştı.

Anmaya katılımına gelen tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Çiftçi’nin anmaya katılımının yargıya taşınması üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savunarak soruşturmaya izin vermemişti.