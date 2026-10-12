YENİ Parti, ‘hakimlik garantisini’ Meclis gündemine taşıdı: ‘Soruşturma başlatılacak mı?’

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Ankara 2 Nolu Baro Başkanının “70 üyemizi hakim savcı yaptık” açıklamasını TBMM gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, “Anayasanın ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. maddesi ve yargı bağımsızlığını düzenleyen hükümleri uyarınca; hakimlik ve savcılık mesleğine kabul süreçlerinin şeffaf, adil, liyakatadayalı ve objektif kriterlerle yürütülmesi hukuk devletinin en temel gereklerindendir. Yargı mensuplarının seçimi ve atanmasında herhangi bir baroya, meslek örgütüne veya oluşuma imtiyaz tanındığı izlenimi oluşturan bu beyanlar, hakimlik/savcılık sınavlarına hazırlanan binlerce aday nezdinde adalet duygusunu zedelemekte ve sınav/mülakat süreçlerinin güvenirliğini sorgulatmaktadır” dedi. Bülbül önergesinde şu soruları yöneltti:

“Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir tarafından dile getirilen ve Bakanlığınızca adı geçen baro mensuplarına hakimlik/savcılık alımlarında ayrıcalık tanındığını ima eden beyanlar hakkında bakanlığınızın idari bir açıklaması bulunmakta mıdır? Liyakat ilkesinin rafa kaldırıldığını resmen ortaya koyan bu açıklamayla ilgili olarak ilgililer hakkında idari bir soruşturma başlatılacak mıdır? Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen hakimlik ve savcılık yazılı sınavı ile mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayarak mesleğe kabul edilen adayların barolara ve illere göre dağılımı nasıldır? Yargı teşkilatına alımlarda fırsat eşitliğini bozacak nitelikte imtiyaz veya öncelik tanındığı iddialarına ilişkin bakanlığınız bünyesinde ya da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) nezdinde herhangi bir re'sen inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa mevcut aşaması nedir? Başlatılmamış ise gerekçesi nedir?