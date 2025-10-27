‘Yeni parti teklifi’ iddiası: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan net cevap!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden kendisine yakın isimlerin 'yeni parti kuralım' teklifi getireceğine dair iddialara yanıt verdi.

19 Mart öncesi seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınacağını 'duyuran' ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gündem olan gazeteci Sinan Burhan’ın iddiası hakkında Kılıçdaroğlu "Tümüyle palavra" dedi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da yeni parti söylentilerinin doğru olmadığını belirterek; "Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP'nin kurultaylarını iptali sitemiyle açılan davaların reddedilmesi ardından partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin yeni parti kuracağı iddialarını kaleme aldı.

Erkin'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararının ardından ‘mutlak butlan’ kararı çıktığı takdirde partinin başına dönmesi beklenen eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin tartışma yaratan bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu ve çevresi karara ilişkin bir değerlendirmede bulunmazken CHP eski liderine yakın isimlerin ‘yeni parti’ önerisi getireceği öne sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, “CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin ‘yeni parti kuralım’ önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor” dedi.

Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu’na sordum, tek bir cümleyle yanıt verdi: “Tümüyle palavra.”

Bu konuda çok fazla konuşmak istemediğini anladım ve yakın çevresinden en etkili isim eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’yla konuştum.

Bülent Kuşoğlu’na “yeni parti çalışması var mı?” diye sordum.

Dedi ki:

PARTİYİ BIRAKMAYIZ: “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz.”