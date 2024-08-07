Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu'ndan 'Instagram' tepkisi: Bu işten geriye dönüş mümkün değil, elinizi çabuk tutun

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:57

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:57

Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcı olduğu belirtilen sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeliyle yaşanan krizde günler sürüyor.

2 Ağustos'tan beri erişime kapalı olan platformla ilgili belirsizliğin devam etmesi, iktidara yakın YeniŞafak gazetesinim yönetiminde de üstü kapalı olarak eleştiri konusu hale geldi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Likoğlu, konuya ilişkin bugün kaleme aldığı "Sosyal medya mahkumları" başlıklı yazısında iktidara "elinizi çabuk tutun" mesajı verdi.

Birkaç gündür devam eden erişim engelinin, sosyal medya platformlarına olan bağımlılığı gözler önüne serdiğini belirten Likoğlu, "Bazısı parodi de olsa, yapılan paylaşımlar durumun vahametini ortaya koyuyor. Kimi doğum gününü, kimi düğününü, kimi tatilini erteleyeceğini söylüyor. İnstagram yoksa yaşamanın bir anlamının bile olmadığını söyleyenler var" dedi.

Likoğlu, yazısının devamında şu vurgularda bulundu:

"Ortaya çıkan bu gerçeklik karşısında durup düşünmenin zamanı çoktan geçti. Bu işten geriye dönüş mümkün değil. Bu platformlar hayatımızın bir parçası artık. O halde yapılması gerekenler hususunda herkesin elini çabuk tutması gerekir. Alternatif platformlar oluşturmak kolay değil. Ancak bu durum ihmal edilmemeli. İkincisi; var olan platformlar içinde söz sahibi olabilmeyi, paydaş olabilmeyi sağlayacak çalışmalar yapılmalı."

YeniŞafak yazarı "Yaşamımızın bir parçası haline gelen sosyal medya platformlarını silip atamayacağımıza göre, tek çare bağımlılığı azaltmak. Bunun için insanların sosyal medyaya yönelme gerekçelerini azaltacak tedbirler almak gerek" ifadelerini kullandı.