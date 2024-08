Türkiye gazetesi yazarından 'Instagram' yorumu: Keşke diğerleri de kapatılsa ve hiç açılmasa

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:54

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:54

İktidara yakın Türkiye gazetesinde, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin tüm sosyal medyayı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği savunuldu.

Gazetenin yazarlarından Meryem Aybike Sinan'ın kaleme aldığı "Instagram hiç açılmasın!" başlıklı yazıda "Keşke TikTok ve diğerleri de kapatılsaydı. Ve hiç açılmasaydı" denildi.

Yazının bir bölümü şöyle:

"Sosyal medya insanımızı güzel avutuyor! Kitap okumak yok, düşünmek yok. Kes yapıştır, kulaktan dolma söylentileri yay, üzerine ekle, iftira et, hakaret et, yalan söyle, bu yolla fenomen ol! Güzel avuntu değil mi? Sonra mı? İç huzursuzluğu, güvensizlik, mutsuzluk, pişmanlık, suça karışmış olma korkusu vs. Sosyal medya avutmuyor, hasta ediyor aslında.

Instagram kapatılmış/mış! Darısı diğerlerinin başına.

Devleti yönetenler toplumu bu denli kötü etkileyen bu mecralardan sorumludur. Bu ağır bir vebaldir. Keşke Instagram merhum İsmail Heniyye ile ilişkilendirilmeden kapatılsaydı. Keşke TikTok ve diğerleri de kapatılsaydı. Ve hiç açılmasaydı. Bunun antidemokratik tarafı yoktur bana göre. Ülke sosyolojisini düşünen bir hükûmet rahatlıkla bu kararı alabilmelidir, almalıdır."