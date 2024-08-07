Türkiye gazetesi yazarından 'Instagram' yorumu: Keşke diğerleri de kapatılsa ve hiç açılmasa

İktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, Instagram'a getirilen erişim engelini savunurken "Keşke Instagram merhum İsmail Heniyye ile ilişkilendirilmeden kapatılsaydı. Keşke TikTok ve diğerleri de kapatılsaydı. Ve hiç açılmasaydı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:54
Türkiye gazetesi yazarından 'Instagram' yorumu: Keşke diğerleri de kapatılsa ve hiç açılmasa
Abone Ol google-news

İktidara yakın Türkiye gazetesinde, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin tüm sosyal medyayı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği savunuldu. 

Gazetenin yazarlarından Meryem Aybike Sinan'ın kaleme aldığı "Instagram hiç açılmasın!" başlıklı yazıda "Keşke TikTok ve diğerleri de kapatılsaydı. Ve hiç açılmasaydı" denildi.

Yazının bir bölümü şöyle: 

"Sosyal medya insanımızı güzel avutuyor! Kitap okumak yok, düşünmek yok. Kes yapıştır, kulaktan dolma söylentileri yay, üzerine ekle, iftira et, hakaret et, yalan söyle, bu yolla fenomen ol! Güzel avuntu değil mi? Sonra mı? İç huzursuzluğu, güvensizlik, mutsuzluk, pişmanlık, suça karışmış olma korkusu vs. Sosyal medya avutmuyor, hasta ediyor aslında.  

Instagram kapatılmış/mış! Darısı diğerlerinin başına.

Devleti yönetenler toplumu bu denli kötü etkileyen bu mecralardan sorumludur. Bu ağır bir vebaldir. Keşke Instagram merhum İsmail Heniyye ile ilişkilendirilmeden kapatılsaydı. Keşke TikTok ve diğerleri de kapatılsaydı. Ve hiç açılmasaydı. Bunun antidemokratik tarafı yoktur bana göre. Ülke sosyolojisini düşünen bir hükûmet rahatlıkla bu kararı alabilmelidir, almalıdır."

 


Türkiye gazetesi haberleri Instagram haberleri erişim engeli haberleri

İlgili Haberler

3 parti Instagram için harekete geçti: Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı!

3 parti Instagram için harekete geçti: Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı!
Instagram’ı kapat, yüksek teknolojiye yatırım bekle

Instagram’ı kapat, yüksek teknolojiye yatırım bekle
Erdoğan'ın 'Instagram engelini' eleştirenlere yönelik kullandığı 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın 'Instagram engelini' eleştirenlere yönelik kullandığı 'ev zencisi' tanımı ne anlama geliyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler