Yeni Şafak yazarı açıkladı: Retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, iktidarın hazırladığı 'dezenformasyon yasası' ile Twitter'da yalnızca retweet yapanlara "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü yazdı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Ersin Çelik, AKP ve MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle hazırladığı yasa teklifinin içeriğini köşesine taşıdı.
Sosyal medyayı denetlemenin artık mümkün olmadığını savunan Çelik, TBMM’de oylanan yasa teklifinin 14 maddesinin kabul edildiğini belirterek “Bu 14 madde genel olarak internet haber sitelerini kapsıyor. Milletvekillerinin önümüzdeki birkaç günde görüşüp oylayacağı 15 madde daha var. Sosyal medyayı ilgilendiren teklifler de bu maddelerde ele alınıyor. Kabul edilirlerse Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenmiş olacak. Tartışma da buradan çıkıyor” diye yazdı.
"YAYILMA ETKİSİ ÜSTÜNDEN BAKIN"
"Biraz daha açarsak; yanıltıcı bilgiyi üretenler kadar ‘yayanlar’ da artık sorumlu olacak" diyen Çelik, teklifin içeriğine dair sözlerine şöyle devam etti:
"Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ‘Yaymak’, Twitter’dan bildiğimiz RT’lemek demek. Ya da bir içeriği paylaşmak. ‘Yahu altı üstü bir RT’ye hapis cezası mı verilir’ deniliyor. Meseleye sadece bir içeriği RT’lemek basitliğinde bakarsak öngörülen ceza ağır. Fakat meseleye bir RT’nin yayılmaya etkisi üzerinden bakarsak durum değişiyor. Sosyal medya üzerinden kaos çıkarmanın, bu kaosu gerçek hayata taşımanın ne denli kolay olduğunu ve bir RT’nin dahi rolünü anlatmaya gerek yok.”
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