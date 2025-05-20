Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan AKP'lilere: 'Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlar'

İsrail asıllı şarkıcı Linet Menaşi’nin Ankara’da bir mekânda vereceği konser, Valilik tarafından iptal edildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet'in konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bostancı, "Ses sanatçısı Linet'i beğenir ya da beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" dedi.

Bostancı'nın bu paylaşımına AKP çevrelerinden sert tepkiler geldi. Bunlardan birisi de AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak'ın yazarlarından İsmail Kılıçarslan oldu. Kılıçarslan, Bostancı'ya tepki gösterdiği bugünkü köşe yazısında (20 Mayıs 2025) AKP içerisinde Erdoğan sonrası için hazırlık yapanlar olduğunu öne sürdü.

Kılıçarslan'ın yazısında o bölüm şöyle:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. AK Partililer, biz pek çoğunuzdan hoşlanmıyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor, ondan hoşlanıyor, onun verdiği mücadeleyi önemsiyor, o mücadeleye omuz veriyoruz.

Sizin yani 'Akepeliler' diyebileceğimiz toplamın, kapalı kapılar ardında, kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş insanları, onu can-ı gönülden seven kitleleri 'onlar da biraz şey' diye başlayan cümlelerle yargılayıp bu konuşmaların finalini 'aslında bu halk olmasa AK Parti şahane parti de işte bu az gelişmişler yüzünden' falan gibi leşin leşi fikirlerle yaptığınızı da biliyoruz.

Değil mi ki sizi o makamlara, o mevkilere Reis getirdi, 'vardır bir bildiği' deyip susuyoruz. Yineliyorum: Aslında pek çoğunuzdan hiç hoşlanmıyoruz. Üstelik, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’ye hazırlık yapmanız da gözümüzden kaçmıyor. B planı yapıyorsunuz sürekli. Size muhteşem bir haber vereyim: Bizim B planımız yok. B planımız olsa bile o planlarımız içerisinde siz yoksunuz. Olmayacaksınız. Allah acısını göstermesin, başımızdan eksik etmesin ama Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme erişirsek sizin gibi kompleksli eziklerle değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi kendisine güvenen, milletine güvenen, seçmenine güvenen isimlerle devam edeceğiz yolumuza."