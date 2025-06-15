Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: 'İran-İsrail çatışması danışıklı dövüş, Sünni dünyayı Şiileştirecekler'

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a karşı başlattığı saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail'in devam eden saldırılarında çoğu sivil olmak üzere 100'ü aşkın kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İki ülke arasında İran'ın da füze atışlarıyla karşılık verdiği çatışmalar tırmanmaya devam ederken AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Yusuf Kaplan ise yaşananların "danışıklı dövüş" olduğunu öne sürdü.

Kaplan "İsrail-İran çatışması ne anlam ifade ediyor?" başlıklı bugünkü köşe yazısında, "İsrail-İran çatışması, küresel intifadayı sabote etmeye yaradı, dikkatlerin Gazze’den İsrail-İran çatışmasına çevrilmesine neden oldu" dedi.

"BAŞ DÜŞMAN LAİK DEĞİL MÜSLÜMAN TÜRKİYE"

Kaplan, "Dünyanın gündemi ilk defa bu kadar küresel ölçekte Gazze olmuşken, bir anda nasıl da gündemden düşürdüler Gazze’yi! Bu tesadüfi olabilir mi? İkincisi de, İsrail’in İran’ı vurmasıyla birlikte İran misilleme yapacak, İsrail’in İran’a verdiği zarardan çok çok daha düşük zarar verecek ama bu İran’ın bölgeye yeniden yerleştirilmesinin önünü açacak. İsrail’in baş düşmanı İran değil biziz. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Sünnet’in omurgası Türkiye. Laik Türkiye değil, Müslüman Türkiye. Siyonistler bizim devletimizi, koskoca Osmanlı’yı yok etti, İngilizlerle birlikte. Siyonistleri buradan İran değil, biz süreceğiz yarın… Az kaldı…" diye yazdı.

Yazısının devamında da konuyu "mezhep" farkına getiren Kaplan, "İran, önümüzdeki yarım asır içinde Sünnî dünyayı, Afrika’yı hızla şiîleştirecek… Türkiye’de de çok hızlı bir şiileştirme projesi yürürlükte…" iddiasında bulunduğu "analiz"ini "Siyasette, sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal medyada terör havası estiren İran’dan beslenen kişi ve kurumların bu ülkeyi karıştırmalarına, istikrarsızlaştırmalarına asla göz yumulmamalı!" uyarısıyla tamamladı.











