Yeni seçim anketinden Cumhur'a kötü haber: Fark 5 puanın üzerinde

26 Nisan 2022 Salı, 13:07

ORC Araştırma şirketi, 17-22 Nisan tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

4 bin 358 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazr genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında, AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görülürken İYİ Parti'nin oylarının yüzde 17'nin üzerine tırmanması dikkat çekti.

CHP'nin oylarının yüzde 24.3 olarak yansıdığı sonuçlarda HDP yüzde 8.5, MHP'nin ise yüzde 7.8 oya sahip oldu.

Sonuçlara göre DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oyları yüzde 2'nin üzerinde seyrederken Saadet Partisi'nin oyu ise yüzde 1.6'da kaldı.