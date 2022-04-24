İktidara göre 'diğerleri gerçeği yansıtmıyor': İnandıkları anket ortaya çıktı!

24 Nisan 2022 Pazar, 09:28

Her hafta bir başka araştırma şirketi tarafından yayınlanan anketler, başta ekonomideki kriz nedeniyle AKP ve MHP'de ciddi oy kaybına işaret ederken, iktidara göre bunlar 'gerçeği yansıtmıyor.'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP'li bir yetkili, kendilerine gelen anketlerde partilerinin oyunun 35-36’nın altına düşmediğini söylerken MHP’nin de en az 40 milletvekili çıkaracak oy alacağı görüşünü paylaşıyor.

İktidar yetkililerine göreyse CHP oylarında kıpırdama yok. İYİ Parti'de muazzam bir düşüş olduğu ileri sürülürken partinin Başkanlık Divanı’ndaki kapsamlı değişikliğin de 'bu durumun yarattığı panik'ten kaynaklandığı değerlendirmesi yapılıyor.

DEVA Partisi için yüzde 1, Gelecek Partisi için ise bunun yarısı kadar oy alacağı yorumları yapılırken, “Meclis seçimlerinde biraz oy kaybetsek de çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda olur, Cumhurbaşkanlığı seçimini de Erdoğan mutlaka kazanır” deniliyor.