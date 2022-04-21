ORC Araştırma son anketi açıkladı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!

21 Nisan 2022 Perşembe, 13:55

ORC Araştırma şirketi, son seçim anketini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. İstabul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette AKP'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu.

CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü.

HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

MİLLET İTTİFAKI CUMHUR'A FARK ATTI

Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,3 oldu ve yüzde 38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı.

Öte yandan 2018 seçim sonuçlarına göre, AKP'nin yüzde 9,6 oranında kayıp yaşadığı görülürken CHP'nin yüzde 1,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 9,5 oranında oyunu arttırdığı görüldü.

İşte partilerin oy oranları:



