ORC Araştırma son anketi açıkladı: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
ORC Araştırma, İstanbul'un 3 bölgesinde gerçekleştirdiği son seçim anketini açıkladı. Buna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı. Öte yandan 2018 seçim sonuçlarına göre, AKP'nin yüzde 9,6 oranında kayıp yaşadığı görüldü.
ORC Araştırma şirketi, son seçim anketini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. İstabul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı.
Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette AKP'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu.
CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 17,5 olduğu görüldü.
HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.
MİLLET İTTİFAKI CUMHUR'A FARK ATTI
Ankette Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,3 oldu ve yüzde 38 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'na yaklaşık 7 puan fark attı.
Öte yandan 2018 seçim sonuçlarına göre, AKP'nin yüzde 9,6 oranında kayıp yaşadığı görülürken CHP'nin yüzde 1,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 9,5 oranında oyunu arttırdığı görüldü.
İşte partilerin oy oranları:
Video Haberler
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor