Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın: Gündemde Venezuela operasyonu ve Erdoğan-Trump görüşmesi de var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir görüşme yapacağını söylemişti.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun ele alınabileceği belirtiliyor.

Enflasyon gündemi

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor. Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıklar öne çıkıyor.