Yeni Yol ile CHP'nin emeklilerin maaş durumu ve yaşam standartlarının araştırılması önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

Yeni Yol Grubu ile CHP'nin emekli aylıklarının belirlenmesindeki adaletsizliklerin ve emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerini engelleyen yapısal sorunların tespit edilmesi, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları arasında oluşan eşitsizliklerin nedenlerinin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla verdiği öneri, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

“MADEMKİ ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA, O ZAMAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA BÖYLE OLMALI”

Yeni Yol Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, TÜİK'in enflasyon rakamlarını yüzde 30 olarak belirlediğini belirterek "İTO yüzde 38, ENAG ise yüzde 57 olarak belirledi. Şimdi, buradaki farklılık niye oluşuyor arkadaşlar, neden oluşuyor, söyleyeyim: TÜİK enflasyon sepetini açıklamıyor ve mahkeme istiyor sürekli olarak, oraya da göndermiyordu; sonra gönderdi ve dedi ki: 'Bunu halkla, kamuoyuyla paylaşamazsın.' Neyi saklıyorsun kardeşim, devlet sırrı mı; Amerika'yla gizli bir anlaşma mı yaptın, Avrupa Birliğiyle gizli bir anlaşma mı yaptın sen? Yapmadın. O zaman niye açıklamıyorsun bunu?" diye sordu.

ENAG ve İTO'nun enflasyon sepetini nelerden oluşturduğunu açıkladığını belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"TÜİK söylemiyor. Ardından da 'En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraydı, 19 bin 939 lira yaptık' dediniz, değil mi? Sonra kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Siz bunu 20 bin liraya yuvarladınız; siz belirlediniz ve Meclis bunu onaylayacak, bir kanun geçecek buradan. Ardından da dediniz ki: 'Siz emeklilere de Sosyal Sigortalar Kurumlu ve BAĞ-KUR'lulara da yüzde 12,19 zam yapıyoruz.' Burada en düşük emekli maaşını artırıyorsunuz yüzde 66 olarak; 20 bin liraya çıkarıyorsunuz ve ardından da SSK ve BAĞ-KUR'lulara da yüzde 12,19 tutuyorsunuz. Mademki asgari ücret 28 bin 75 lira, o zaman en düşük emekli maaşı da böyle olmalı, ardından da Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olan kişiler de aynı artışa yani yüzde 66'ya tabi olmalı. Peki, emekliler ve memur emeklilerinde ne yapılmalı? Burada da aynı şekilde farkı gidermelisiniz. 10 bin liradan aşağı olmamak üzere seyyanen zamlar vermeniz lazım. Diyeceksiniz ki: 'Canım, kasada para yok.' Kasada para var. Bu parayı nereden toplayacaktınız? Siz, davetiyeli ihaleler yapmayacaktınız."

“İNSANLARI KAYIT DIŞI VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA İTTİNİZ”

Yeni Yol'un önerisine ilişkin DEM Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, emeklilere yapılan zammı eleştirerek "Yaptığınız zamla, 18 bin 839 liraya gelen en düşük emekli maaşını lütfedip 20 bin liraya tamamladınız. Açlık sınırı 30 bin lirayı aştı. Emekliler 20 bin liraya fatura mı ödesin, kira mı ödesin, hayatta mı kalsınlar, karınlarını mı doyursunlar?" dedi.

Emekli maaşlarını 2002'yle kıyaslayan Kaya, "2002'de en düşük SSK emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık 1,5 katı, bugün bu oran asgari ücretin dörtte 3'üne denk geliyor yani gerilemiş, büyük bir gerileme söz konusu. Eğer 2002 yılındaki oranlar korunmuş olsaydı asgari ücrete oranla bugün en düşük emekli aylığı 39 bin 305 lira olacaktı. Şimdi, emekli maaşlarının belirlenmesinde başka adaletsizlikler ve eşitsizlikler de söz konusu. Kök maaş meselesi tam bir adaletsizlik yaratıyor, bu uygulamayla çok çalışanı, çok prim ödeyeni âdeta cezalandırıyorsunuz. Herkesi en dipte, en düşük maaşta eşitlemeyi başardınız. Kimsenin yarınından umudu kalmadı, 'Nasılsa, çalışsam da aynı maaşı alacağım' dedirterek insanları kayıt dışı ve güvencesiz çalışmaya ittiniz. Şimdi yapılması gerekenler net, ebette ki Yeni Yol Grubunun bu genel görüşme önerisini DEM Parti olarak destekliyoruz" diye konuştu.

“EMEKLİLERİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHI, ALIM GÜCÜ…”

Yeni Yol'un önerisine ilişkin AKP Grubu adına Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların, emeklilerimizin taleplerinin farkında olduklarını belirterek "Fırsatçılık, fahiş fiyat artışları, hayat pahalılığının en çok emeklilerimizi, dar gelirlileri, ücretli çalışanları zorladığını çok iyi biliyoruz. Emeklilerimizin ve çalışanlarımızın refahı, alım gücü ve sosyal güvenliği AK Parti hükümetlerimizin her zaman önceliği olmuştur. Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi ödenen primler ve çalışma gün sayısı esasına bağlı nesiller arası dayanışma esasına göre sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bugün en düşük emekli aylığının 16 bin 881, en yüksek SSK emekli aylığı 123 bin 346 lira olduğuna dikkat çeken Kurt, "Bu fark uzun süre ve yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenlerin daha yüksek aylık almalarına imkân sağlamaktadır. 2019 yılında ocak ayından geçerli olmak üzere yapılan yasal düzenlemeyle hesaplanan aylığı bin TL'nin altında olan emeklilerimize en düşük aylık bin TL olarak ödenmeye başladı. 2019 Ocak döneminden 2026 Ocak dönemine kadar olan sürede önce bin 500 TL'den 2 bin 500, 3 bin 500, 5 bin 500, 7 bin 500, 10 bin, 12 bin 500, 14 bin 469, 16 bin 881 TL tutara yükseltildi. Gazi Meclisimize teklif edilen kanun teklifiyle de bu tutarın 20 bin TL olarak uygulanmasıyla ilgili kanun teklifi Gazi Meclisimizin takdirlerine sunuldu" diye konuştu.

“EMEKLİYE 20 GÜN BAKACAĞINIZI SÖYLEYİP TAAHHÜT EDİYORSANIZ O KOLTUKLARDA OTURMAYIN”

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup önerisi açıklamak üzere yaptığı konuşmada, "Kaçıncı kez emeklinin durumunu konuşmak için burada araştırma önergesi verdik, hatırlamıyorum. Defalarca verdik ama Meclis kameraları çekerse Allah aşkına bir AKP Grubunu çeksin, şu anda dört kişi var. Bugün Bakan'ın sözleriyle başlıyorum. Emeklinin savunulması, burada nöbet tutulması, emeklinin durumunun konuşulmasını bir şov olarak nitelendiriyor. Ben o Bakan'ı kınıyorum. O Bakan'a yazıklar olsun. O Bakan'da utanma varsa o koltukta oturmaz" dedi.

Sadece 5 milyon emekliyi değil bu ülkeye yıllarca emek vermiş, prim ödemiş emekçileri konuştuklarına dikkat çeken Başarır, şu ifadelere yer verdi:

"20 bin lira en düşük emekli maaşı öneriyorsunuz. Bugün TÜİK'e göre de DİSK'e göre de tüm kuruluşlara göre de Türkiye'de açlık sınırı 30 bin liranın üzerinde. Yani diyorsunuz ki ben emeklime 20 gün bakabilirim. Açıkça bunu söylüyorsunuz. Eğer siz bu ülkedeki milyonlarca emekliye 20 gün bakacağınızı söyleyip taahhüt ediyorsanız o koltuklarda oturmayın. Bu ülkede seçim şarttır. Tek bir şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar enflasyon oranının üzerinde yaptığınız zam bin lira. Ne yapıyor? Ya günde 20 tane zeytin yapıyor. Yani saatte bir tane zeytin öneriyor sunuyorsunuz ya yazıklar olsun. Günde bir tane zeytin öneriyorsunuz. Günde bir simit, bir çay alamıyor bu insanlar. Ayda 1 kilo kıyma öneriyorsunuz. Şov olarak görüyorsanız buradaki nöbet eylemini, yürüyüşleri, eylemleri, mitingleri toplayalım komisyonu. Bu komisyon emeklinin barınma hakkını, kira fiyatlarını, beslenmeyi, paltoyu, ayakkabıyı, giyinmeyi bir araştırsın bakalım Meclis. Biriniz el kaldırın ama kaldırmazsınız. Bunu şov olarak görüyorsunuz. İki gün önce emekli dernekleri, konfederasyonları başkanları Meclis'e geldi. Bugün çok güzel bir uygulamayla üç tanesine Meclis'e giriş yasağı getirmişsiniz. Ya ne kadar utanç verici manzaralar bunlar ya. Neyden korkuyorsunuz? Emeklinin temsilcisinden mi korkuyorsunuz da yasak koyuyorsunuz arkadaşlar?"

“NE İLE YÜZLEŞMEKTEN KAÇINIYORSUNUZ?”

CHP'nin önerisine ilişkin Yeni Yol Grubu adına Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:

"Biz bütçe döneminde faize ayrılan paranın garanti ödeme ile müteahhitlere ayrılan paranın rantayecilere ayrılan paranın, davetli ihalelerle peşkeş çekilen ana kaynağındaki sermaye durumunu oldukça anlattık ama bu araştırma önergesi ile bunu niçin kabul etmiyorsunuz? Ne ile yüzleşmekten kaçınıyorsunuz? Siz bu araştırma önergesinin kabulü halinde marketlere sarı etiketleri kovalayan emeklilerin gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınıyorsunuz. Siz bu araştırma önergesinin kabulü halinde pazar yerlerinde akşam saat 19.00'da bozulmaya yüz tutmuş sebzeleri marketlerde son günü geçmiş süt ürünlerini ucuz diye almak zorunda kalan emekli gerçeğiyle karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Siz bir konutta dahi başını sığdıramayan bir otel odasına gecelik 200 lira vererek kahvaltı dahi yapamadan o otel odasında ömrünün kalan süresini geçirmeye çalışan emekli ile karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Siz 70 yaşında bir teyzenin her gün saat 19 sıralarında markete gelip günün son indirimine girmiş tarihi yaklaşan yoğurt ve pörsümüş sebzeler sebzeleri satın alma gerçeği ile karşılaşmaktan korkuyorsunuz."