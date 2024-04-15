Yeniden çalışmaya başlayacak TBMM Genel Kurulu’nun gündemi yoğun: İlk mesai ‘yeni anayasa’
Yerel seçimler ve Şeker Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, salı günü açılıyor.
TBMM’nin çalışmalarına
yeniden başlamasının ardından
siyasetin birinci gündeminin “yeni
anayasa çalışmaları” olacağına
dikkat çekiliyor. Başta TBMM
Başkanı Numan Kurtulmuş olmak
üzere, Cumhur İttifakı yöneticilerin
anayasa değişikliği için muhalefet
ile “uzlaşı turlarına” başlayacağı
belirtiliyor. Kulislerde yeni anayasa
çalışmalarında mevcut anayasanın
101. maddesindeki “Bir kimse
en fazla iki defa cumhurbaşkanı
seçilebilir” hükmün değiştirilip,
değiştirilmeyeceği tartışılıyor.
101. maddedeki hüküm gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2028 yılındaki seçimlerde yeniden aday olamayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli MHP’nin kurultayında, “Bu benim final seçimim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın” çağrısında bulunmuştu. Kulislerde, Bahçeli’nin bu çıkışının ardından “olası anayasa değişikliğinde” 101. maddedeki hükmün de değişebileceği değerlendirmeleri yapılırken AKP’de ise “bu hükmün değişmesi gerektiği” görüşünü savunanlar kadar “değişmesine gerek yok” görüşünü savunanlar da bulunuyor. Değişmesine gerek olmadığını savunanlar, gerekçe olarak yine mevcut anayasadaki 116. maddeyi gerekçe gösteriyor. Söz konusu madde de “erken seçim” şartlarını belirliyor. Buna göre, TBMM’nin üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin “kabul” oyuyla, “seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi” halinde, Erdoğan’ın 2028 yılında aday olmasının yolu açılıyor.
"DEĞİŞİM OLMADAN OLMAZ"
Erdoğan’ın, seçim yenilgisi nedeniyle başta AKP teşkilatları olmak üzere parti yönetimi ve kabinede de değişiklik yapacağı uzun süredir tartışılıyor. Söz konusu “değişiklik” olmadan ve 2028 yılına ilişkin yeni hedefler belirlenmeden Erdoğan’ın, “söz konusu madde ile ilgili düzenlemeye ve erken seçime sıcak bakmayacağı” konuşuluyor. “Erken seçim” kararının ancak 2027 yılının son aylarında alınacağı ifade ediliyor. Yeni anayas çalışmalarında “türbana anayasal güvence düzenlemesi” ile “LGBTİ’yi yasaklayan ailenin korunmasına yönelik” düzenlemenin de yer alacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının da değiştirileceği konuşuluyor.
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