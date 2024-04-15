Yeniden çalışmaya başlayacak TBMM Genel Kurulu’nun gündemi yoğun: İlk mesai ‘yeni anayasa’

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

TBMM’nin çalışmalarına yeniden başlamasının ardından siyasetin birinci gündeminin “yeni anayasa çalışmaları” olacağına dikkat çekiliyor. Başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere, Cumhur İttifakı yöneticilerin anayasa değişikliği için muhalefet ile “uzlaşı turlarına” başlayacağı belirtiliyor. Kulislerde yeni anayasa çalışmalarında mevcut anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmün değiştirilip, değiştirilmeyeceği tartışılıyor.



101. maddedeki hüküm gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2028 yılındaki seçimlerde yeniden aday olamayacak. MHP lideri Devlet Bahçeli MHP’nin kurultayında, “Bu benim final seçimim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın” çağrısında bulunmuştu. Kulislerde, Bahçeli’nin bu çıkışının ardından “olası anayasa değişikliğinde” 101. maddedeki hükmün de değişebileceği değerlendirmeleri yapılırken AKP’de ise “bu hükmün değişmesi gerektiği” görüşünü savunanlar kadar “değişmesine gerek yok” görüşünü savunanlar da bulunuyor. Değişmesine gerek olmadığını savunanlar, gerekçe olarak yine mevcut anayasadaki 116. maddeyi gerekçe gösteriyor. Söz konusu madde de “erken seçim” şartlarını belirliyor. Buna göre, TBMM’nin üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğuyla, yani 360 milletvekilinin “kabul” oyuyla, “seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi” halinde, Erdoğan’ın 2028 yılında aday olmasının yolu açılıyor.

"DEĞİŞİM OLMADAN OLMAZ"

Erdoğan’ın, seçim yenilgisi nedeniyle başta AKP teşkilatları olmak üzere parti yönetimi ve kabinede de değişiklik yapacağı uzun süredir tartışılıyor. Söz konusu “değişiklik” olmadan ve 2028 yılına ilişkin yeni hedefler belirlenmeden Erdoğan’ın, “söz konusu madde ile ilgili düzenlemeye ve erken seçime sıcak bakmayacağı” konuşuluyor. “Erken seçim” kararının ancak 2027 yılının son aylarında alınacağı ifade ediliyor. Yeni anayas çalışmalarında “türbana anayasal güvence düzenlemesi” ile “LGBTİ’yi yasaklayan ailenin korunmasına yönelik” düzenlemenin de yer alacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının da değiştirileceği konuşuluyor.