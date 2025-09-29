Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti: Özgür Çelik mazbatasını aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından düzenlenen olağanüstü il kongresinde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik, bugün mazbatasını aldı.

SARIYER İLÇE SEÇİM KURULU'NA GELDİ

Çelik, saat 15.04'te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na geldi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmıştı.

CHP olağanüstü kongre toplamış, aynı gün mahkeme yoluyla kongre durdurulmak istenmişti. Olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devam etmesine karar vermiş, "Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir" açıklaması yapmıştı.

Engelleme girişimlerine rağmen gerçekleştirilen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını almak üzere saat 15.04'te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na geldi.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Özgür Çelik'i, ilçe seçim kurulunun yer aldığı Sarıyer Kaymakamlığı binasına girişte bir grup CHP'li vatandaş alkış ve sloganlarla karşıladı.

Çelik'e mazbatasını beklerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de eşlik etti.

MAZBATASINI 1 SAAT 20 DAKİKA SONRA ALDI

Mazbata teslimi, imza yetkisine sahip isim İlçe Seçim Kurulu’nda değil, Çağlayan’da bulunduğu için gecikti. Mazbata, imzalatılmak için Çağlayan’a götürüldü.

Çelik, 1 saat 20 dakika sonra mazbatasını alabildi.

Özgür Çelik, ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

"CHP'NİN DELEGELERİN İRADESİYLE DİZAYN EDİLECEĞİNİN EN SOMUT İFADESİ"

Çelik, "Bu mazbata CHP'nin mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle, dizayn edileceğinin en somut ifadesidir" dedi.

"BU MÜCADELE SONUNDA HAK KAZANACAK, HALK KAZANACAK"

Çelik, "10 gün boyunca devam eden süreçte ülke ekonomisine olan etkisinden dolayı, mahkemeleri tartıştıran, Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden anlayışla karşı karşıyayız. Ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Amaçları şu; CHP'lileri kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar, defalarca söyledik bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut sisteme mecbur olmuş insanlar vardır, bir taraftan da CHP'ye sahip çıkanlar vardır, bir taraftan da milletimiz vardır. Bu mücadele sonunda hak kazanacak, halk kazanacak" dedi.

"ÖRGÜTÜN İRADESİYLE GELDİM, ÖRGÜTÜN İRADESİYLE GİDERİM"

Kararı yargı bozmadığı sürece geleceğini söyleyen kayyum Gürsel Tekin'e karşın nasıl bir rota izleneceğini soruna yanıt veren Çelik şunları söyledi:

"Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yok. Benim söyleyecek sözüm şudur; ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Ben zaten beş bin polisle kapıya dayanıldığında da görevimin başındayım."

CHP'Lİ MURAT EMİR: SAHTE UNVANLARLA ORTAYA ÇIKANLARA İTİBAR ETMEYİN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "YSK’nın kesin kararına rağmen bir buçuk saat boyunca direndiler, hukuku ayaklar altına almaya kalktılar ama sonuç değişmedi. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Sahte unvanlarla ortaya çıkanlara itibar etmeyin" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından il yönetimi görevden uzaklaştırılmış ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmıştı.

CHP olağanüstü kongreyi 24 Eylül'de toplamış ancak mahkeme yoluyla kongre durdurulmak istenmişti. Olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devam etmesine karar vermiş, "Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir" açıklaması yapmıştı.