Yeniden Refah Parti ilçe yöneticisine sille tokat gözaltı: Valilik görüntüler üzerine açıklama yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Koç, "polislerin üzerine araç sürdüğü" iddiasıyla gözaltına alındı. Koç'a ters kelepçe takılarak yapılan gözaltı işlemi sırasında yaşanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Nureddin Gül, olay üzerine bir açıklama yaptı. Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi Samsun Vezirköprü İlçe Başkanımız Sayın Fatih Koç, 18 Mayıs gecesi evinin bulunduğu sokakta polislerle bir tartışma yaşamıştır. Söz konusu olayda Sayın Koç’un polise herhangi bir mukavemet göstermediği; elimizdeki görüntüler ve tanık ifadeleriyle sabittir.

Buna rağmen polisler tarafından orantısız güç kullanıldığı, kendisine hakaret edildiği, ters kelepçe takılarak yere yatırıldığı ve darp edildiği açıkça görülmektedir.

Ayrıca olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşımıza gece yarısı baskın yapılmış ve tehditte bulunulmuştur.

Bu eylemlere karışan kamu görevlileri hukuk önünde hesap verecektir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışmaları ve yalan haberlerle suçluları aklamaya çalışanları, hukuki sürece müdahale etmemeye ve vicdan sahibi olmaya davet ediyoruz."

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde "kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı" belirtildi. Bu kapsamda savcılıktaki ifadesi alınıp daha sonra serbest bırakılan Koç hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.