Yeniden Refah Partisi, 3. Olağan Büyük Kongresi’ni yaptı: LGBT’ler üzerinden Erdoğan’a yüklendi!

Yeniden Refah Partisi, dün 3. olağan büyük kongresini “Hilalin emrinde, hakikatin izinde” sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Tek adayın mevcut genel başkan Fatih Erbakan olduğu kongreye AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Ses Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Filistin’i temsilen Zahir El Bekk ile yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Kongrenin yapıldığı salon, 81 ilden gelen 100 binin üzerinde partiliyle doldu. Burada partililere kürsüden seslenen genel başkan Fatih Erbakan, “Bugün bu mahşeri kalabalıkta çelikleşme kongremizi yapıyoruz. Bugün iktidara yürüyüş kongremizi yapıyoruz. Bugün milli görüşün şahlanış kongresini yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Partilerinin kuruluşunun üzerinden geçen 7 yılda önemli başarılara imza attıklarını anımsatan Erbakan, 650 bini aşkın üyeleriyle Türkiye’nin üye sayısı bakımından üçüncü büyük partisi haline geldiklerini kaydetti. Türkiye’de adalete güven oranının azaldığını söyleyen Erbakan, bu duruma çözüm getireceklerini öne sürdü. Konuşmasında birleşme çağrısı yapan Erbakan, “Ülkemiz, bugünümüz, yarınlarımız, hakkımız olanı almak için Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde bir araya gelmenin ve toplanmanın zamanıdır” dedi.

‘AKP DE MUHALEFET DE SINIFTA KALDI’

AKP’ye yönelik hem olumlu değerlendirmelerde bulunan hem de eleştiren Erbakan, “Hayır işler yapıldı ama ekonomi, dış politika, sosyal politika, hukuk ve adalet alanlarında sınıfta kaldılar” ifadelerini kullandı. Erbakan, muhalefetin de halka umut olamadığını öne sürerek “İktidara akla kara çalan, muhalefeti sadece eleştirmekten ibaret sanan ana muhalefet başta olmak üzere muhalefet de sınıfta kaldı” dedi.

‘BUNUN ADI TAKSİTLİ İFLASTIR’

Türkiye’nin iç borç faiz ödemelerinin yeniden borçlanmayla kapandığını belirten Erbakan, “Bunun adı taksitli iflastır” dedi. Erbakan, Enflasyonda Avrupa birincisi, dünyada sekizinci sıraya gelindiğini belirterek ekonomik tabloyu eleştirdi. LGS’deki düşük başarı oranlarına vurgu yapan Erbakan, “Veliler, öğrenciler, öğretmenler mutsuz. Sistem çalışmıyor” diyerek eğitimdeki sorunları dile getirdi. Adalet sistemini de eleştiren Erbakan, “Güçlü olan beraat alıyor, güçsüz olan tutuklanıyor. Geciken adalet, adalet değildir” ifadelerini kullandı.

HEDEFTE YİNE KADIN HAKLARI VAR!

Şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemeleri içeren kanunu” hedefine koyan Erbakan, boşanma oranlarının evlenmelerin yarısına ulaştığını öne sürerek “6284 sayılı kanunla ailenin temelleri parçalandı” diye konuştu. Erbakan, 2022’de yaptığı bir açklamada da kanunun kaldırılması gerektiğini savunmuştu. AKP’yi LGBT’ler üzerinden eleştiren Erbakan, “AKP iktidarı döneminde Taksim’e cami yapıldı. İmam hatip okulları açıldı. Kuran kursları çoğaldı ama aynı zamanda 22 tane LGBT derneği İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş iznini aldı” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL’E PETROL AKIŞINI DURDURMADINIZ’

Gazze’de yaşanan katliamlar karşısında iktidarın pasif kaldığını söyleyen Erbakan, “Bol bol hamaset yaptınız ama somut adım atmadınız. İncirlik Üssü’nü kapatmadınız, İsrail’e petrol akışını durdurmadınız” diyerek tepki gösterdi. Erbakan, konuşmasının son bölümünde şu sözlerle salona seslendi: “İktidara geldiğimizde sizlere efendi değil, hizmetkâr olacağız.”