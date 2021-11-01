Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinada
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Erbakan, aşı karşıtı yorumları ile gündeme gelmişti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlu, öğrenim gördüğü kolejde Covid-19’a yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan’ın bütün programları da iptal edildi.
Öte yandan Erbakan’ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.
AŞI KARŞITI YORUMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, “Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum” demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse “O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” demişti.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Birlik ailesinin bir kenti var!