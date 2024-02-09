Yeniden Refah Partisi İstanbul adayını yarın açıklayacak

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkanları yarın Ankara Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'da açıklanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:32
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayını yarın açıklayacak
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Yeniden Refah Partisi, yerel seçim çalışmaları kapsamında seçim beyannamesini yarın açıklayacak. 22 başlık ve 100 maddeden oluşan beyannamede ‘uyuşturucu ve LGBT ile mücadele’, ‘sokak köpekleri sorunu’ gündemde olacak. 

Yarın Ankara Atatürk Spor Salonu’nda saat 11:00’de başlayacak programda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları da duyurulacak.



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