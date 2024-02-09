Yeniden Refah Partisi İstanbul adayını yarın açıklayacak

Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:32

Yeniden Refah Partisi, yerel seçim çalışmaları kapsamında seçim beyannamesini yarın açıklayacak. 22 başlık ve 100 maddeden oluşan beyannamede ‘uyuşturucu ve LGBT ile mücadele’, ‘sokak köpekleri sorunu’ gündemde olacak.

Yarın Ankara Atatürk Spor Salonu’nda saat 11:00’de başlayacak programda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları da duyurulacak.



