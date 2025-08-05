Yeniden Refah'tan 'üçüncü yol' çıkışı: 'AKP ve CHP adayları dışında aday çıkarabilmek mümkün'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan Kılıç, “AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını desteklemeyi düşünmeyen siyasi partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece doğru, önemli ve değerli buluyoruz. Bu öneri geliştirilmelidir" ifadelerini kaydetti.

"Siyasi partilerle bizim de temasımız vardır" diyen Kılıç, "AK Parti ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkündür. Üçüncü bir yolda, üçüncü bir adayda Türkiye'yi ittifak ettirebilmek mümkündür. Işık olduğunu, umut olduğunu göstermek mümkündür. Ve esasında bakıldığında adı geçen siyasi partilerin tamamı genel başkanları ve yönetimleri düzeyinde toplumun önüne iki ana akım dışında üçüncü bir alternatif koymakla mükelleftir. Siyasetin de sorumluluğun da topluma karşı ödevlerin de gereği budur” şeklinde konuştu.