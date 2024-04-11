Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’

Yeniden Refah Partisi’nin İYİ Parti’ye yönelik bayram ziyareti sırasında Bahçeli’nin Akşener’e ‘partinin başında kal’ açıklamasının hatırlatılması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 22:04
Yeniden Refah’tan İYİ Parti'ye Bahçeli sorusu: ‘Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?’
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Yeniden Refah Partisi heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti. İYİ Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu “İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın, başta sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz” dedi. YRP'li Uğurlu'nun espriyle “Başkanım, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?” sorusuna Sucu, “Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz” yanıtını verdi. Uğurlu esprisine devam ederek, “Ama Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey’e 'gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor” ifadelerini kullandı.

 



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