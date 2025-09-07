Yenidoğan Çetesi'ndeki tahliyeler tepki çekerken... Bakan Memişoğlu Moğolistan'da konuştu: 'Türkiye, sağlık alanında dünyaya örnek bir model geliştirdi'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret için gittiği Moğolistan'ın Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı’nda protokol tarafından karşılandı.

Memişoğlu, ilk gün Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile birlikte helikopterle Arhangay iline gitti. Burada Orhun Abideleri’nin olduğu Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesi’ni gezen Memişoğlu, daha sonra Moğolistan Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Programın ikinci gününde bakanlar arası ikili görüşme gerçekleştiren Memişoğlu ve Jigjidsuren, görüşmede 16 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da sağlık alanında imzalanan işbirliği protokolü hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Memişoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıya iştirak etti. Toplantıda Jigjidsuren tarafından Memişoğlu ve beraberindeki heyete “Moğolistan Sağlık Sistemi” sunumu yapıldı. Daha sonra basın toplantısına geçildi.

"BU BİRİKİMİ DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmasında kardeş ülke Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmede, iki ülkenin sağlık alanında işbirliğini nasıl daha ileri taşınabileceğini görme fırsatı bulduklarını anlatan Memişoğlu, "Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında çok güçlü bir altyapı kurmuş, dünyaya örnek bir model geliştirmiştir. Nitelikli insan kaynağımız, modern altyapımız ve ileri bilişim teknolojilerimiz sayesinde her vatandaşımıza erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi.

"DESTEK NOKTASINDA NASIL KATKI SAĞLAYACAĞIMIZI GÖRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Memişoğlu, insan söz konusu olduğunda coğrafyaların bir öneminin kalmayacağını, nerede olursa olsun insanın hayatının kendileri için değerli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz, insanı yaşatmayı esas alan bir medeniyetiz. Dün nasıl bu anlayışla hareket ettiysek bugün de aynı değerlerle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Nitekim geçtiğimiz ocak ayında imzaladığımız işbirliği anlaşması ile ilişkilerimizi daha da güçlü zemine taşıdık. Bu anlaşma eğitimden afet ve acil durum işbirliğine, sağlık turizminden sağlık yatırımlarında işbirliğine, sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi alanlarında işbirliğine kadar uzanan geniş ve önemli stratejik alanları kapsamaktadır.

‘Üreten, Koruyan, Geliştiren Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz doğrultusunda Moğolistan ile birlikte hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de bölgesel dayanışmayı güçlendirecek adımlar atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğinin gelecekte yeni ortak projelerin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Bu kapsamda büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız.”

"SAYIN BAKANIMIZI ÜLKEMİZDE AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIM"

Memişoğlu, Moğolistan'daki Orhun Abideleri'nin Türk milletinin ilk yazılı hafızası, birlik çağrısının en güçlü sembolü olduğunu belirterek, "Bu ortak miras, milletlerimizin kadim dostluğunu ve dayanışmasını bir kez daha bizlere hatırlatıyor" dedi.

Moğol mevkidaşıyla abideleri ziyaret ettiğini anımsatan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Ziyaret sırasında bana çok özel ve anlamlı bir hediye takdim edildi. Ben de bu hediyeyi Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak kabul ettim ve adını ‘Dostluk’ koydum. Kültürümüzde at özgürlüğün, kudretin ve dostluğun sembolüdür. Atım ‘Dostluk’ burada, bu topraklarda kalacak, Moğolistan’ın güzel doğasında koşmaya devam edecek. Bu hediye, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kardeşliğin en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye ve Moğolistan olarak sağlık alanında attığımız adımlarla bu köklü mirası günümüze taşıyan somut bir örnek göstereceğiz. İnsan hayatına verdiğimiz değeri ve ortak tarihe olan sorumluluğumuzu bu işbirliğiyle birleştiriyoruz.

Uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ilaç ruhsatlandırma süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Türk firmalarının uluslararası imkânlardan faydalanabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor ve Moğolistan Sağlık Bakanlığının da bu konuda birlikte çalışmaya açık olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle bizlere gösterdikleri misafirperverlik için Sayın Bakan’a ve Moğolistan halkına yürekten teşekkür ediyorum. En yakın zamanda Sayın Bakanımızı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.”

Memişoğlu, basın toplantısının ardından Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel’le iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ochirbat Dagvadorj ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katılan Memişoğlu, öğleden sonra Cengiz Han Müzesi’ni ziyaret ederek Moğolistan programını sonlandırdı.

YENİDOĞAN ÇETESİ'NDE YENİ TAHLİYELER GELMİŞTİ

İstanbul’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk ederek ölümlerine yol açan ve kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen 57 sanıklı davada dün 33. duruşma görüldü.

Mahkeme, 3 tutuklu hemşirenin tahliyesine karar verdi.