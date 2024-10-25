Yenidoğan çetesi üyesinden 'Olayın üstünü kapadık' itirafı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Cumhuriyet’in iddianamede ulaştığı bilgilere göre çete üyelerinin aralarında geçen konuşmalarda hemşirelerin uyguladığı ilaçlar nedeniyle bebeklerin bikarbonat seviyelerinin düştüğü, bu durumun ise bebeklerin sevk edildiği hastanede ortaya çıktığı görüldü. İddianamede ismi geçen hastanede hemşire olarak görev alan Funda S. ile 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire Hasan Basri Gök arasında geçen konuşmada, Gök aracılığıyla sevki yapılan hasta bebeklere, sevkten önce Funda S’nin çalıştığı hastanedeki hemşirelerin idrar söktürücü gruba dahil olan ilacı uyguladığı bu nedenle de bebeklerin bikarbonat seviyelerinin çok düşük olduğu, daha önce bir bebeğin bu nedenle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

İLACIN DOZUNU ARTIRDI

Gök ile Funda S. arasında yapılan konuşmada, Gök, Funda S’yi diğer hemşirelerin bebeklere uyguladıkları ilacın dozlarına dikkat etmesi için uyarılarda bulundu. Öte yandan Gök, daha önce bu nedenle yaşanan bebek ölümünün üstünün bir şekilde kapatıldığını söyledi. Gök, Funda S’ye ilacın dozunu çok arttırdıklarını ve yapmamaları gerektiğini söyleyerek “Sizden aldığımız bir tane çocuğa bikarbonat yaptık, beş gün sonra öldü çocuk. Olayın üstünü kapadık ama şu lasiksi (lasix) yaptırma’, ‘Bikarbonatlar çok düşüyor bak aileyi salarım üstüne funda” dedi.