‘Yenidoğan çetesi’nin ölen hastayı yaşıyormuş gibi göstererek yatış süresini uzattığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan “yenidoğan çetesi” iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

‘HER YER İLLEGAL’

İddianamede söz konusu şüphelilerin yalnızca yenidoğan servislerinde değil erişkinlerin sağlık hizmeti aldığı bölümlerde de usulsüz uygulamalar yaptığı ifade edildi. Esenler Güney Hastanesi’nde çalışan ve iddianamede çete üyesi olarak yer alan Hüseyin Günerhan’ın sağlık çalışanı arkadaşı O.Ö. ile yaptığı telefon konuşmasında “Bunlar şimdi yenidoğan sanıyorlar ama yarın bir gün erişkine de başlarlar. SGK falan bu işler...” dedi. Bunun üzerine O.Ö. ise “Başlar abi niye başlamasın. Bir kere illegalin kokusunu almışlardır. Her yer illegal” ifadelerini kullandı.

USULSÜZLÜKLER SIRALANDI

Söz konusu konuşmada 112 Acil Çağrı Merkezi’nden usulsüz hasta kabul edildiği ifade edilirken, erişkin hastaların dosyalarında da usulsüzlük yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yaşamını yitiren kişilerin yatış süresinin uzatıldığına vurgu yapılan iddianamede, bazı hastaların hastalık derecelerinin olduğundan daha fazla gösterildiği ve bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilaç faturalandırıldığı belirtildi. Buna göre Günerhan O.Ö. ile görüşmesinde, usülsüzlükleri “Ambulans serfikası olmayan kişilere ambulans kullandırıyorlar. Eksler (ölümler) ile ilgili ailelere aynı saatte bilgi verilmiyor, yatış süresini uzatıyorlar. Hastayı yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Özel sistemleri var bunun üzerinden hastaların kan sonuçlarını ve akciğer raporlarını değiştiriyorlar hastaların basamaklarını yükseltiyorlar” olarak sıraladı.