Yenilik Partisi’nden Kıbrıs mesajı: ‘Kıbrıs bir Doğu Akdeniz meselesi’

Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 20.07.2024 - 12:34

Yenilik Partisi Sözcüsü Kemal Çiftçi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türk ulusunun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyoruz” denilerek Kıbrıs Türkleri’nin özgürlük mücadelesinin önderleri Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş ile harekat kararını veren dönemin başbakanı Bülent Ecevit anıldı. Açıklamada KKTC’nin 15 Kasım 1983’te ilan edilmesiyle “mesele olmaktan çıktığı” kaydedilerek “Çözülmüş olan bir meseleye, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde veya bir başka mekanizma ile müzakere yürütülmesi, görüşmeler yapılması ve çözüm arama yaklaşımı kesinlikle terk edilmelidir” denildi. Açıklamada ayrıca AKP’nin Kıbrıs konusunda izlediği politikalar eleştirilerek “Annan Planı olarak bilinen ve KKTC’yi ortadan kaldıracak olan planı AKP Hükümeti desteklemiş ve 24 Nisan 2004 tarihinde gidilen referandumda yoğun evet oyu verilmesi propagandası yaptırarak, Türk tarafından yüzde 64,9’luk bir oranla evet sonucu çıkmasını temin etmiştir. Rum tarafının ise yüzde 75,8’lik oranla hayır demesiyle, Kıbrıs Türkleri, adeta direkten dönmüşlerdir” ifadeleri kullanıldı. Çiftçi, Kıbrıs Adası’nda son yıllarda deniz alanında keşfedilen zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına değinerek “Deniz yetki alanlarının paylaşılması konusu bir Doğu Akdeniz meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Yenilik Partisi’nin Kıbrıs meselesine temel yaklaşımı, meselenin ilk ortaya çıktığı dönemdeki Türk devlet politikasıyla örtüşmekte olup, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını devam ettirmesi ve tanıtılması, Türkiye ile yakın ve stratejik işbirliği halinde deniz yetki alanlarındaki haklarının muhafaza edilmesi şeklindedir” dedi.