Yenilik Partisi'nden muhalefete çağrı: 'Oylamaya katılmayın'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:40

Güncelleme: 27.07.2024 - 17:40

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Kemal Çiftçi “Yaşam hakkı oylamaya sunulamaz” isimli bir açıklama yaptı. Çiftçi açıklamasında, "Recep Tayyip Erdoğan, inatçı ve fütursuzca bir şekilde, hayvan katliamına yol açacak bir katliam yasasını gündeme getirmiş ve adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi Meclis’e atmıştır. AKP ve MHP grubunun ve yandaşlarının, bu katliam yasasına hayır diyeceklerine dair tek bir emare kamuoyuna yansımamıştır. AKP ve MHP, Meclis çoğunluğuna dayanarak, önce Komisyon’dan katliam yasasını geçirmiş; şimdi ise Meclis’ten geçirmek üzere ve dayatmacı bir yaklaşımla, son aşamaya gelmişlerdir.Öte yandan; katliam yasasına karşı gelen aktivistlerin bütün demokratik çabalarına rağmen, Meclis’te yasaya hayır diyecek muhalefet partilerinin, hayır için henüz bir grup kararı almadıkları ve dağınık bir görüntü sergiledikleri müşahade edilmektedir. Meclis’te temsil edilen muhalefet partileri, bu stratejik körlükle, yasayı geçirmek isteyeceklerin ekmeğine yağ sürmekte ve işlerini kolaylaştırmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

'ORTAK TUTUM ALALIM'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bütün muhalefet parti genel başkanlarını, ortak bir tutum almaya ve ortak bir şekilde hareket etmeye çağırdığını söyleyen Çiftçi, "Yasaya hayır için henüz grup kararı bile alamamış, milletvekillerini ortak bir zeminde buluşturamamış, yek vücut olamamış, yeknesaklık sağlayamamış bir muhalefetin yasayı reddettirebileceğini düşünmek fazla iyi niyetli bir beklenti olacaktır.Yasaya hayır diyecek tüm milletvekillerinin “Yaşam hakkı oylamaya sunulamaz” diyerek, bu durumu tek tek deklare etmeleri, muhalefeti sokağa indirmeleri, evet diyecek milletvekillerini “Katliamcı” olarak lanse etmeleri, en azından dışarıda kalarak ve bu suretle oylamaya katılmayarak, bu yasanın Meclis’in değil, AKP’nin yasası olduğunu deklare etmeleri önem taşıyacaktır. Milletvekillerinin tercihi, oylamaya katılıp AKP’nin yasasını meşrulaştırıp yenilmek ile bu oylamayı protesto ederek katılmayıp, bu yasanın toplumsal meşruiyetinin olmadığını belirterek mücadeleye devam etmek arasında olacaktır. Muhalefet partileri, Meclis’ten çekilmeyerek 16 Nisan 2017 referandumunda büyük hata yapmışlardır ve AKP’nin rejim değişikliğini meşru kılabilmesine zemin oluşturmuşlardır. Aynı hatayı; muhalefet partileri, bu “Yaşam hakkı oylaması”nda yapmamalıdırlar. Genel Başkanımız Sayın Öztürk Yılmaz’ın iş bu açıklamamızda yer alan önerileri doğrultusunda muhalefet partilerini ve milletvekillerimizi ortak tutum almaya, katliam yasasının Meclis’in değil, AKP’nin yasası olduğunu deklare etmeye ve oylamaya katılmamaya, aktivistlerin yanında yer almaya çağırıyoruz" dedi.