Yeniyol Grup Başkanı Kaya'dan İmralı açıklaması: 'Temsilci gönderip göndermemeyi değerlendireceğiz'

Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu‘nda, İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Abdullah Öcalan’ı dinlemesini önerileri yerine grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin gitmesine ilişkin önerinin kabul edilmesiyle ilgili konuştu.

Online bağlantı önerilerini komisyondaki DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP temsilcilerinin desteklediğini belirten Kaya, AKP, MHP ve DEM Parti'nin karşı oy kullandığını ifade etti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin İmralı Adası'na gitmesine ilişkin önerinin ise AKP, MHP ve DEM Partili üyelerin oylarıyla kabul edildiğini söyleyen Kaya, "Biz de öneri verdiğimiz için dolayısıyla diğer öneri için el kaldırmadık. Çekimser kalma gibi bir şey yok" dedi.

Bu durumda İmralı'ya temsilci gönderip göndermeyecekleri sorusu üzerine Bülent Kaya, "Komisyonda bizim de bir önerimiz olduğu için yeni bir durum ortaya çıktı. Bu durumu grup olarak değerlendireceğiz" dedi.