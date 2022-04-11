Yer Çanakkale: Erdoğan'ın tarifi üzerine halka manda yoğurdu dağıtıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şifa için her gün yediğini söylediği manda yoğurdu, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı tarafından kentte tadımlı olarak halka dağıtıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonda çiftçilerle buluştuğu programda, yurttaşa gece yatmadan önce manda yoğurdunu kestane balı, hurma ve yulafla karıştırarak yiyerek yatması tavsiyesinde bulunmuştu.
Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı da Erdoğan'ın bu tarifine kinayeli bir destek vererek toplam 150-160 küçük paket halinde manda yoğurdunu Çanakkalelilere dağıttı.
Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, şunları söyledi:
"Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz günlerde sayın Cumhurbaşkanı halkımıza manda yoğurdu tavsiye etmişti. Fakat halkımızın manda yoğurduna ulaşmakta sıkıntı çektiğini gördük. Zaten halkımız pideye, yağa, ekmeğe muhtaç. Biz de Gelecek Partisi olarak halkımızı en azından tadımlık manda yoğurdu ile buluşturalım dedik. Bugün burada yaklaşık 35 kilogram manda yoğurdu dağıtacağız, 200-300 gramlık paketler şeklinde. Halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylelikle Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi gerçekleşmiş olacak ve halkımız manda yoğurduyla buluşmuş olacak."
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