En düşük oy alan parti Aydınlık Demokrasi Partisi oldu: Kendi üyeleri bile oy atmamış

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar açıldı. Bazı partiler aldıkları oy oranları ile gündem oldu. Başkanlığını Zeynep Yıkarbaba'nın yaptığı Aydınlık Demokrasi Partisi sadece 319 oy aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:15
En düşük oy alan parti Aydınlık Demokrasi Partisi oldu: Kendi üyeleri bile oy atmamış
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre en düşük oyu Aydınlık Demokrasi Partisi aldı.

31 Mart yerel seçimleri yurt genelinde sürpriz sonuçlara yol açtı. Toplam 61 milyon 430 bin 934 seçmenin sandığa gittiği seçimde yüzde 37.77 oy alan CHP birinci parti olurken yüzde 35.49 oy alan AKP ikinci parti oldu.

ÜYE SAYISI 7 BİN OYU 319

2021 yılında kurulan Aydınlık Demokrasi Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 319 oy aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, partinin 7 bin 720 üyesi olması ise dikkat çekti.

 


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri yargıtay haberleri

İlgili Haberler

Seçim hüsranı yaşanan AKP’de oyunu en çok artıran belediye başkanı belli oldu

Seçim hüsranı yaşanan AKP’de oyunu en çok artıran belediye başkanı belli oldu
CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor

CHP'li Gökçe Gökçen ve Murat Bakan Hatay'da seçim sonuçlarına itirazları sürdürüyor
Yargıtay Başkanı 13. turda da seçilemedi: Seçim yarına kaldı

Yargıtay Başkanı 13. turda da seçilemedi: Seçim yarına kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti
Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi

Tuna Kiremitçi’den bomba iddia: Seçim sonucu sevinci TRT 2 programını etkiledi
Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’

Mansur Yavaş’tan belediye başkanlarına: ‘Bu teklifi reddedenler…’
CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?

CHP’nin itirazı reddedildi: Kocaeli Körfez seçiminde neler yaşanıyor?
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı

AK Parti’den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu, seçimi kazandı
31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?

31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin en büyük 10 ilçesinde seçimleri hangi partiler kazandı?
Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı’dan sert sözler! Yunus Emre diskalifiye mi olacak?