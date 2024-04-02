En düşük oy alan parti Aydınlık Demokrasi Partisi oldu: Kendi üyeleri bile oy atmamış
31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar açıldı. Bazı partiler aldıkları oy oranları ile gündem oldu. Başkanlığını Zeynep Yıkarbaba'nın yaptığı Aydınlık Demokrasi Partisi sadece 319 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre en düşük oyu Aydınlık Demokrasi Partisi aldı.
31 Mart yerel seçimleri yurt genelinde sürpriz sonuçlara yol açtı. Toplam 61 milyon 430 bin 934 seçmenin sandığa gittiği seçimde yüzde 37.77 oy alan CHP birinci parti olurken yüzde 35.49 oy alan AKP ikinci parti oldu.
ÜYE SAYISI 7 BİN OYU 319
2021 yılında kurulan Aydınlık Demokrasi Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 319 oy aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre, partinin 7 bin 720 üyesi olması ise dikkat çekti.
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