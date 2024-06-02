Yerel seçimlerin tekrarlandığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri sona erdi
Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerin tekrarlanmasını kararlaştırıldığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, saat 21.00'den önce seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. YSK bu süreyi öne çekebilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin tekrarlanmasını kararlaştırdığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri sona erdi.
YSK'nın kararıyla, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrarlandı. Toplam 58 bin 259 seçmenin kayıtlı olduğu bu yerleşim birimlerinde saat 08.00'de başlayan yerel seçimler, 17.00'de tamamlandı ve oy sayma işlemleri başladı.
YSK'nın kararına göre, saat 21.00'den önce seçim sonuçlarığna ilişkin yayın yapılamayacak. Ancak YSK bu süreyi öne çekebilecek.
312 NOKTADA SANDIK KURULDU
YSK'nın sandık kurduğu yerler ve seçmen sayıları şöyle:
Kayseri-Pınarbaşı: Sandık sayısı 141 – seçmen sayısı 18 bin 960 kişi
Şanlıurfa-Hilvan: Sandık 124 – seçmen sayısı 27 bin 686 kişi
Aksaray-Güzelyurt: Sandık 9 – seçmen sayısı 2 bin 32 kişi
Sivas Yıldızeli-Güneykaya: Sandık 5 – seçmen sayısı bin 147 kişi
Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: Sandık 16 – seçmen sayısı 4 bin 950 kişi
Tunceli Mazgirt-Akpazar: Sandık 10 – seçmen sayısı bin 700 kişi
Aksaray Merkez-Sağlık: Sandık 7 – seçmen sayısı bin 784 kişi
HANGİ PARTİLER YARIŞIYOR
Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı.
Şanlıurfa-Hilvan: AKP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.
Aksaray-Güzelyurt: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.
Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AKP, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.
Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AKP, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.
Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AKP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.
Aksaray Merkez-Sağlık: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?