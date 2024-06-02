Yerel seçimlerin tekrarlandığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri sona erdi

Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:05

Güncelleme: 02.06.2024 - 18:00

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin tekrarlanmasını kararlaştırdığı 3 ilçe ve 4 beldede oy kullanma işlemleri sona erdi.

YSK'nın kararıyla, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrarlandı. Toplam 58 bin 259 seçmenin kayıtlı olduğu bu yerleşim birimlerinde saat 08.00'de başlayan yerel seçimler, 17.00'de tamamlandı ve oy sayma işlemleri başladı.

YSK'nın kararına göre, saat 21.00'den önce seçim sonuçlarığna ilişkin yayın yapılamayacak. Ancak YSK bu süreyi öne çekebilecek.

312 NOKTADA SANDIK KURULDU

YSK'nın sandık kurduğu yerler ve seçmen sayıları şöyle:

Kayseri-Pınarbaşı: Sandık sayısı 141 – seçmen sayısı 18 bin 960 kişi

Şanlıurfa-Hilvan: Sandık 124 – seçmen sayısı 27 bin 686 kişi

Aksaray-Güzelyurt: Sandık 9 – seçmen sayısı 2 bin 32 kişi

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: Sandık 5 – seçmen sayısı bin 147 kişi

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: Sandık 16 – seçmen sayısı 4 bin 950 kişi

Tunceli Mazgirt-Akpazar: Sandık 10 – seçmen sayısı bin 700 kişi

Aksaray Merkez-Sağlık: Sandık 7 – seçmen sayısı bin 784 kişi

HANGİ PARTİLER YARIŞIYOR

Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Şanlıurfa-Hilvan: AKP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.

Aksaray-Güzelyurt: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AKP, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AKP, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AKP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Aksaray Merkez-Sağlık: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.