‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartı suç sayıldı: Süleyman Soylu’ya hakaretten ceza aldılar

26 Aralık 2022 Pazartesi, 23:11

'Yerli ve Milli Escobar' yazılı pankart sonrası açılan davada Malatya 7. Asliye Mahkemesi, Zafer Partisi İl Başkanı Turgut Şahin ve iki il başkanı yardımcısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle ceza verdi.

Aldığı ceza sonrası açıklamada bulunan Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KİME HAKARET ETTİYSEK MAHKEMEDE KARŞIMIZA ÇIKSINLAR"

Şahin, "Çok üzgün ve sinirliyim! Siyaset eli ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun düştüğü hali görüyor musunuz. Bu karar skandal uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla astığımız pankartta hiçbir isim ve emare olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Ceza vermiş olmak için ceza verdiler. Türk milleti adına karar veren mahkemeler artık siyaset adına karar veriyor. Artık Türk milleti geleceğinden kaygılanması gerektiğini yarın yasal işler yapmasına rağmen ceza alabileceklerini görsünler. Bu karara itiraz ettik basit usul yargılamadan normal yargılamaya dönmesini istedik. Kime hakaret ettiysek mahkemede karşımıza çıksınlar" ifadelerine yer verdi.

Şahin "Bakın bunun adı skandal, hukuksuzluk, adaletsizlik. Suç yok ceza var. İnanılır gibi değil" dedi.