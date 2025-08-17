Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 isim Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahısların yakalandığını ve ardından Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4), Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) (2) ve Lübnan’dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük."

Bakan Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyon işbirliği ile ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahısın Bulgaristan’da, ‘Çocuğun Basit Cinsel İstismarı’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahısın ise Polonya’da, yakalandığını açıkladı. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahısın Gürcistan’da, ‘Hakaret ve Tehdit’ ile ‘TCK. 227 Maddesi’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahısın da Gürcistan’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya aynı zamanda, ‘Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahısın Gürcistan’da, ‘213 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahısın ise Gürcistan’da yakalandığını bildirdi. ‘Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit’ suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahısın Almanya’da, ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit’ suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahısın KKTC’de yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, ‘Konut ve Eklentilerinde Yağma’ suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahısın KKTC’de yakalandığını ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahısın da Lübnan’da yakalandığını paylaştı. Öte yandan Yerlikaya, yakalanan kişilerin Türkiye’ye iadelerinin yapıldığını açıkladı.