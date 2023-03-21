Yıkılan binaya ‘kader’ demiş

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Apartmanın kaba inşaatının iki ayda yapıldığını söyleyen Aydınlı, “Kötü malzeme kullanılmış. Ev sahibi evi sit alanına inşa etmiş, sonra imar affından yararlanıp iskân alıp kiraya vermiş” dedi.

"BİZE GELİNCE Mİ KADER?"

Ev sahibini aradığını belirten Aydınlı, “Kendisine bir kez başka bir numaradan ulaşabildim. Evin yıkılmasıyla ilgili ‘Kader’ dedi. Sağımızda solumuzdaki binalar yıkılmadı, karşımızda ev sahibinin ailesinin yaşadığı ev de yıkılmadı. Onlara ‘kader’ yok da bize gelince mi var?” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da kaydeden Aydınlı, “Kullanılan malzemelerle ilgili ve binanın yapılış tekniğinin uzmanlarca incelenmesi gerekir. Günler oldu hâlâ adım atılmadı. Apartmanı yapan kişinin yurtdışına kaçma ihtimali var” dedi.