Yıkılan binaya ‘kader’ demiş
Hatay Antakya’ya bağlı Küçükdalyan Mahallesi’nde Ali Zeytinli Apartmanı iki kişiye mezar oldu. Eşi Müge Aydınlı ve annesi Neval Aydınlı’yı kaybeden Özkan Aydınlı, yaşadıkları sokakta sadece kendi yaşadıkları binanın yıkıldığını anlattı.
Apartmanın kaba inşaatının iki ayda yapıldığını söyleyen Aydınlı, “Kötü malzeme kullanılmış. Ev sahibi evi sit alanına inşa etmiş, sonra imar affından yararlanıp iskân alıp kiraya vermiş” dedi.
"BİZE GELİNCE Mİ KADER?"
Ev sahibini aradığını belirten Aydınlı, “Kendisine bir kez başka bir numaradan ulaşabildim. Evin yıkılmasıyla ilgili ‘Kader’ dedi. Sağımızda solumuzdaki binalar yıkılmadı, karşımızda ev sahibinin ailesinin yaşadığı ev de yıkılmadı. Onlara ‘kader’ yok da bize gelince mi var?” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da kaydeden Aydınlı, “Kullanılan malzemelerle ilgili ve binanın yapılış tekniğinin uzmanlarca incelenmesi gerekir. Günler oldu hâlâ adım atılmadı. Apartmanı yapan kişinin yurtdışına kaçma ihtimali var” dedi.
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