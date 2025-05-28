Yılmaz Özdil'den 'İBB'de CHP’lilere mobbing' iddiası: 'Kan kusturuyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonlarda çok sayıda İBB yöneticisinin gözaltına alınmasının ardından belediyede çalışanlara AKP yönetiminden beri görevini sürdüren kişilerce mobbing uygulandığı öne sürüldü.

İddiayı dile getiren isim ise Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil oldu. SÖZCÜ TV'deki Kırmızı Beyaz programında konuk olan Özdil, İiçeride AKP döneminden kalan tiplerin bazıları şu anda CHP'li olduğunu bildikleri personele kan kusturuyor" dedi.

Özdil'in sözleri şöyle:

"İBB'de çalışan temizlik işçisinden park müdürlüğüne kadar tüm birimlere ciddi bir mobbing yapılıyor. Burada CHP'lilere karşı korkunç bir mobbing var. Ben evimin orada yürüyüş yapıyorum belediye çalışanları ile de karşılaşıyoruz. Hangi birim olduğunu söylemeyeceğim çocukların başına bir şey gelmesin diye. Ekrem İmamoğlu Başkan olduğunda 2019'da ve ikinci kez kazandığından beri AKP'li MHP'li diye bakmadılar. Kimseyi ekmeğinden etmediler. Buna şahidiz. AKP döneminde belediyede müdür şef olanların ekmeğiyle oynanmadı."

"Belediye başkanını, daire başkanlarını, müdürleri içeri attılar. İçeride kalan tiplerden bazıları şu anda CHP'li olduğunu bildikleri personele kan kusturuyor. İnsanları istifa etmeye zorluyorlar. Ellerindeki bütün imkanları insanları ordan oraya sürerek, en kötü işleri vererek... Saraçhane mitingine katılan personele, CHP'nin İstanbul'da yaptığı mitinglere giden personele karşı inanılmaz bir mobbing uygulanıyor. Ben İstanbul'daki CHP milletvekillerinden, CHP İstanbul İl Başkanı'ndan özellikle rica ediyorum."