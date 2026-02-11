Yılmaz Tunç görevini devretti... Akın Gürlek'ten ilk mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni atan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e teslim etti.

Devir teslim töreni için Adalet Bakanlığı'nda tören gerçekleşti.

Düzenlenen törende açıklama yapan Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz.

Öncelikle bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yolculuğumuz çok uzun sürdü ve benim genç yaşlarda başladığım bir siyaset yolculuğu, AK Parti'nin kuruluşunda kurucu İlçe Başkanlığı, Meclis üyeliği ve daha sonrasında 16 yıl 5 dönem milletvekilliği ve parlamentoda da başta Araştırma Komisyonları soruşturma komisyonları Başta araştırma.

Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Adalet komisyon Cumhurbaşkanımız bizlere güvenerek tevdi etti ve o görevlerin ardından son kabinede de 4 Haziran 2023 tarihinde çok onurlu bir görev, bir hukukçu için çok önemli bir görev. Adalet Bakanlığı görevini tarafımıza tevdi etmişti. Tabii aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz.

Yargı Teşkilatımızın kapasitesini, Adalet Teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmenin gayretiyle büyük bir özveriyle sizlerle beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. 23 yıldan bu yana Türkiye gerek fiziki kalkınma hamleleri, altyapısıyla, üstyapısıyla, dünya çapındaki projeleriyle büyük bir gelişme ve ilerleme sağlarken diğer yandan da Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi.

Vesayetçi yargı anlayışını tarihe gömmeyi milletimiz sayesinde başardık ve Anayasamızda ve yasalarımızda gerçekleştirilen yenileme ve reform çalışmalarıyla gerçekten sessiz devrim sayılan, özellikle Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık.”

GÜRLEK'TEN İLK MESAJ

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir konuşma yaptı. Gürlek şunları söyledi:

“Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye ve hukuk güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır; biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız.

Yargı mensuplarımız, akademi, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için çaba göstereceğiz. Bu vesileyle, bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Bildiğiniz üzere 20 yıla yakın hâkimlik ve savcılık yaptım. Özellikle hâkim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların çözümü için de elimden gelen gayreti göstereceğim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına da ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."

FURKAN TORLAK, TÖRENDE ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak, Adalet Bakanlığı'nın devir teslim törenine katıldı.

Torlak'ın, tören anında Akın Gürlek'in hemen arkasında bulunduğu görüntüler dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın ismi uyuşturucu soruşturmasında geçiyordu.

İktidara yakın medyada yer alan haberde "uyuşturucu" soruşturmasından tutuklanan, örgüt kurmakla ve 'kadınları cinsel ilişkiye sokarak maddi menfaat etmekle' suçlanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında bir kadının ifadesini servis etti. Haberde, kadının "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan Torlak ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık" ifadeleri yer almıştı.