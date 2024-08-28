Yine ‘Hem baro hem il başkanı’ skandalı
Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı.
Kahramanmaraş Baro Başkanı M. Burak Gül’ün görevini bırakmadan AKP Kahramanmaraş İl Başkanı olmasının ardından Afyonkarahisar’da da aynı durum yaşandı. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı. Baro başkanlığı görevinden ayrılmayan Şahin’in ekimdeki ayındaki baro seçimlerine kadar görevi sürdürmeyi düşündüğü belirtildi. Şahin’in, AKP ile ilgili paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarında “AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı - Afyonkarahisar Barosu Başkanı” ifadeleri yer alıyor.
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