Yine ‘Hem baro hem il başkanı’ skandalı

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 28.08.2024 - 04:33
Yine ‘Hem baro hem il başkanı’ skandalı
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Kahramanmaraş Baro Başkanı M. Burak Gül’ün görevini bırakmadan AKP Kahramanmaraş İl Başkanı olmasının ardından Afyonkarahisar’da da aynı durum yaşandı. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP Afyon İl Başkanı yapıldı. Baro başkanlığı görevinden ayrılmayan Şahin’in ekimdeki ayındaki baro seçimlerine kadar görevi sürdürmeyi düşündüğü belirtildi. Şahin’in, AKP ile ilgili paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarında “AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı - Afyonkarahisar Barosu Başkanı” ifadeleri yer alıyor.


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