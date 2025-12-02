Yoğun bakıma kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için açıklama

Kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili olarak yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde haber yayın kuruluşlarında haberler yayımlandı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göreyse, Gülşah Durbay'ın hastanedeki tedavisi sırasında kan değerlerinde düşüş görüldü. Bunun üzerine doktorlar da önlem olarak kan takviyesi yapılmasını uygun buldu.

Durbay'ın kan takviyesinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasının normal bir uygulama olduğu ifade edildi.

BESİM DUTLULU'DAN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim.

O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum.

En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek."