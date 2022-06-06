YÖK'te deprem sürüyor: 'Nihat Hatipoğlu ve Fahri Kasırga istifa etti' iddiası
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, YÖK'teki görevlerinden istifa ettiği ileri sürüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi 6 kişinin görevine son verilmiş ve yerlerine 5 yeni üye atanmıştı.
Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu SuperHaber'in iddiasına göre YÖK'te istifalar devam ediyor. İddiaya göre, 2015 yılından bu yana YÖK üyeliği yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile 2017 yılından beri kurul üyesi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliği görevlerinden istifa etti.
Habere göre; Kasırga ve Hatipoğlu'nun istifaları ile boşalan ve geçen hafta yapılan yeni atamalarla boşta bulunan bir üyelik için yarın YÖK'te seçim yapılacak.
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