Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'tan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: 'Yalnızca hain değil; aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ve dün parti genel merkezinin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından siyasetteki tartışmalar sürüyor.

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu" ifadeleri kullandı.

Kişisel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bıyık, parti mensuplarının polis ile karşı karşıya getirildiğini belirterek, Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

2024 yılında İyi Parti'den istifa ederek CHP saflarına katılan Bıyık, Kılıçdaroğlu'na "hain" diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair çıkan haberler üzerine bu değerlendirmeyi yaptığını ifade etti.

Bıyık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair bir haber okudum. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi yalnızca hain değil aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu birisidir.

Devletin polisiyle partilileri karşı karşıya getirmekten imtina etmeyen, milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır. Böyle bir kişinin karşısında olup onunla mücadele etmek, tarihin bize yüklediği en doğru vazifelerden biridir."