Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:41

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:41

Yozgat'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS YOZGAT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Yozgat'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA YOZGAT'TA NE KADAR OY ALDI?

Yozgat'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 23.67 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA YOZGAT'TA NE KADAR OY ALDI?

Yozgat'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 76.33 oy aldı.

14 MAYIS YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları! Yozgat'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Yozgat'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN YOZGAT'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta yüzde 72.65 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YOZGAT'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta yüzde 21.36 oy aldı.

SİNAN OĞAN YOZGAT'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Yozgat'ta yüzde 5.63 oy aldı.