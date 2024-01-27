Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 27.01.2024 - 15:36

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. YRP Erzincan Belediye Başkanı adayı Şafak Soy oldu. Peki, YRP Erzincan Belediye Başkanı adayı Şafak Soy kimdir? Şafak Soy kaç yaşında, nereli?

ŞAFAK SOY KİMDİR?

Şafak Soy’un doğum yerin Erzincan’ın İliç ilçesin. 1963 doğumlu olan Soy, 1982 yılında İmamhatip lisesinden mezun olup tahsilini Gazi Üniversitesi İletişim fakültesi ile sürdürdü. Evli 2 çocuk babası olan Soy, emekli olup Osmanlı Türkmen Derneği Genel Başkanıdır. 1984 -1989 yıllarında Ankara Polisevi Müdürlüğü Resepsiyon Memuru olarak çalıştı. 1989 - 1994 yılında Toptan Elektronik Eşya Mağazası bulundu. 1994 -2011 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı - Belko Kömür- idari İşler Müdürü görevlerinde bulundu.