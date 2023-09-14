YSK'dan flaş karar: CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezinin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi.
CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.
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