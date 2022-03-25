Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi

25 Mart 2022 Cuma, 09:20

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin son nüfusunu açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili sayılarında değişikliğe gitti.

Buna göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü.

İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.



