Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi
YSK'nin yeni düzenlemesine göre, İstanbul ve Bayburt’un milletvekili sayıları bir artarken Muş ve Eskişehir’in vekil sayısı 1’er azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin son nüfusunu açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili sayılarında değişikliğe gitti.
Buna göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü.
İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.
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