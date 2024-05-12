‘Yumuşama’ yok: CHP alanlara çıkıyor

Siyasi partilere yaptığı ziyaretlerle siyasette “normalleşme” sürecini başlatan CHP, Soma maden faciasının yıldönümünden itibaren sahada olacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00
‘Yumuşama’ yok: CHP alanlara çıkıyor
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Siyasi liderlere ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu dönemin “yumuşama” olarak tanımlanamayacağını sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te ve sahada yurttaşların sıkıntılarını gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu kapsamda Özel, yarın Merkez Yönetim Kurulu’nu Soma faciasının yıldönümünde Soma’da toplayacak.

Özel, 18 Mayıs’ta da “laik eğitim” ve “çağdaş müfredat” çağrısıyla atanmayan öğretmenler ve çocuklarının geleceğinden endişe duyan ailelerle İstanbul Saraçhane meydanında bir araya gelecek. CHP’nin “eğitim” temasıyla başlayan mitingleri Ankara Tandoğan’da 26 Mayıs’ta emeklilerle yapılacak mitingle devam edecek. CHP’nin farklı temalarla mitinglerini sürdüreceğini belirten parti kurmayları, “Temmuzda zam bekleyen asgari ücretlilerle de bir miting yapacağız. ‘Adalet’ temalı mitingimizi de yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Kurmaylar, “Yapılan eylemler aslında yaşadığımız sürece neden ‘yumuşama’ değil de ‘normalleşme’ dediğimizi gösteriyor. Asıl hedefimiz kutuplaşmayı yok ederek, hakkı yenen insanların sesinin daha fazla duyulmasını sağlamak. Bunu sağlarken de mesela önümüzdeki süreçte 19 Mayıs var, Kurban Bayramı var. Burada da partilerin, liderlerin bayramlaştığını, görebiliriz” ifadelerini kullandı. 


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