‘Yumuşama’ yok: CHP alanlara çıkıyor
Siyasi partilere yaptığı ziyaretlerle siyasette “normalleşme” sürecini başlatan CHP, Soma maden faciasının yıldönümünden itibaren sahada olacak.
Siyasi liderlere ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu dönemin “yumuşama” olarak tanımlanamayacağını sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te ve sahada yurttaşların sıkıntılarını gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu kapsamda Özel, yarın Merkez Yönetim Kurulu’nu Soma faciasının yıldönümünde Soma’da toplayacak.
Özel, 18 Mayıs’ta da “laik eğitim” ve “çağdaş müfredat” çağrısıyla atanmayan öğretmenler ve çocuklarının geleceğinden endişe duyan ailelerle İstanbul Saraçhane meydanında bir araya gelecek. CHP’nin “eğitim” temasıyla başlayan mitingleri Ankara Tandoğan’da 26 Mayıs’ta emeklilerle yapılacak mitingle devam edecek. CHP’nin farklı temalarla mitinglerini sürdüreceğini belirten parti kurmayları, “Temmuzda zam bekleyen asgari ücretlilerle de bir miting yapacağız. ‘Adalet’ temalı mitingimizi de yapmayı düşünüyoruz” dedi.
Kurmaylar, “Yapılan
eylemler aslında yaşadığımız
sürece neden ‘yumuşama’
değil de ‘normalleşme’
dediğimizi gösteriyor. Asıl
hedefimiz kutuplaşmayı
yok ederek, hakkı yenen
insanların sesinin daha fazla
duyulmasını sağlamak.
Bunu sağlarken de mesela
önümüzdeki süreçte 19
Mayıs var, Kurban Bayramı
var. Burada da partilerin,
liderlerin bayramlaştığını,
görebiliriz” ifadelerini
kullandı.
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