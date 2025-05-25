Yunanistan’da ana muhalefetteki PASOK’tan İmamoğlu mesajı: 'İktidarın görmek istemediği bir tepkiydi’

İstanbul’da 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantılarının katılımcılarından biri de Yunanistan’ın köklü partilerinden Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) yöneticileriydi.

Yunanistan’da son dönemlerde yakaladığı çıkış ve ana muhalefetteki SYRIZA’da yaşanan vekil istifalarının ardından ana muhalefet konumuna yükselen partiyi temsilen İstanbul’da bulunan PASOK Politik Büro Yöneticisi Dimitris Oikonomou, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamarda önemli mesajlar verdi.

Sosyalist Enternasyonal toplantıları için İstanbul’a gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Oikonomou, “Toplantılar ufuk açıcı konuşmalar ve tartışmalar eşliğinde geçiyor. Dünya siyaset sahnesinde ve sosyalist hareketlerin mücadelesinde neler olup bittiğini görmek açısından harika bir deneyim yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BİR TEPKİYDİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve devamındaki sürece ilişkin de konuşan Oikonomou, “İktidar tarafından hapsedilen İmamoğlu’nu ilk günden beri destekliyoruz. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreç, bütün dünyada gördüğümüz ve muhalefin sesini kısıtlamaya çalışarak otoriter bir düzen inşa etmeye yönelik bir süreç. Ancak bu sefer İmamoğlu’na yapılanlara karşı toplumda çok güçlü bir ses yükseldi ve bu Türkiye’deki iktidarın görmek istemeyeceği bir şeydi” diye konuştu.

Türkiye’de şu an yaşananların dünyanın pek çok otoriter ülkesinde görüldüğünü vurgulayan Oikonomou, “Buna karşı çıkmalıyız. Demokratlarımızı ve demokratik kurumlarımızı savunurken gerçekten güçlü olmak için İstanbul’da düzenlenen ve dayanışmayı güçlendiren bu tip buluşmalara daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERDEN YÜKSELEN ANA MUHALEFET

İmamoğlu ve CHP örneğinden yola çıkarak Yunanistan’ın en büyük iki şehri olan Atina ve Selanik’in belediye başkanlarının PASOK’lu siyasetçiler olduğunu vurgulayan Oikonomou, “Parti olarak son yerel seçimlerde büyük başarılar kazandık. Yolumuzu, halkımızın bize verdiği güçle iktidar olmak üzerine inşa ediyoruz. Mücadelemiz, yerelden ulusal düzeye halkımızla güçlü bir koalisyon inşa etmek” dedi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki iyi ilişkilerin korunması ve artırılması açısından ‘uluslararası hukukun üstünlüğüne’ vurgu yapan Oikonomou, son olarak “Tüm dünyada otoriter yöneticilere ve uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasına karşı savaşırsak, sosyalistler olarak korumamız gereken değerler ve dayanışmayla barış içinde yaşayabileceğimize inanıyoruz” dedi.