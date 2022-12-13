Yurt şartıyla bağışlanan araziyi sattılar: Rektör Hotar bağışçıya 'iade etmek' istemiş

13 Aralık 2022 Salı, 11:47

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan 3 bin metrekarelik araziyi kamuoyundan gelen tepkilere ve bağışçının oğlunun satışın durdurulmasına yönelik itirazlarına rağmen 16 milyon 600 bin liraya satmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar’ın 2019 yılında İzmir Valiliği'ne ve Balçova Tapu Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile kız yurdu yapılması için bağışlanan arazinin imarı olmadığı ve sit alanında yer aldığı için iade etmek istediği ortaya çıktı.

Rektör Fatma Seniha Nüket Hotar imzasıyla 2019 yılı Nisan ayında İzmir Valiliği ve Balçova Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda özetle, şu ifadeler yer aldı:

“Herhangi bir imar durumunun olmaması nedeniyle taşınmaz üzerinde herhangi bir bina yapılması imkanı da bulunmamaktadır. Bağış şartını yerine getirebilmek amacıyla ilgili taşınmaz için 2015 ve 2019 yıllarında satış ihalesi yapılmış olup, ihalelere hiç katılım olmamıştır. İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi Yanıklık mevkiinde kain tapunun 351 pafta, 2267 ada, 29 parsel numarasında kayıtlı bademli tarla vasıflı gayrimenkulün Üniversitemize şartlı olarak bağışlanan taşınmazın bağış şartları hukuki şartlar nedeniyle yerine getirilemediğinden 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40’ncı maddesine istinaden bağışçıya iade edilecektir.”

“ÖZEL İZİNLE YURT YAPILABİLİRDİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “2019 yılında bu araziyi satışa çıkaran ama satılamadığını görünce, araziye kız yurdu yapılamayacağı gerekçesiyle arazinin bağışçıya iade edilmesi noktasında resmi yazılar yazmış. Bu iki belge de elimizde. Bağışçı Ferhan Şahinci rahmetli olduktan sonra Fatma Seniha Nüket Hotar, bu araziyi yeniden satışa koydu ve sattı. Şimdi buradan Fatma Seniha Nüket Hotar’a sormak istiyorum. Sizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınız var. Ve şehircilik bakanlığı İzmir’de hemen yer yeri istediği kat yüksekliğinde, nokta imar planları ile belirleyerek inanılmaz bir rant sağlıyor. Peki o araziye kız yurdu yapılmasını niye sağlamadı? O arazinin imara açılmasını ve kız yurdu yapmayı niçin istemediniz. O bölgeye özel imar verilseydi ve oraya kız yurdu yapılsaydı buna kim karşı çıkardı? Hangi İzmirli karşı çıkardı?” dedi.

SATIŞA ONAY VERMEDİ!

İmarsız bir arazinin 16 milyon 600 bin lira bedelle satılmasının kafalarda soru işaretleri oluşturduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Sertel, şunları söyledi:

“Arazi satıldı ama hala bu ihalenin onayı yapılmadı. Yapılamaz da. Çünkü Erin Şahinci, bu konuda dava açmıştır. Bağış olan arazinin satılması hukuken mümkün değildir. Geçmişte bu arazinin sahibine iade edilmesini isteyen Sayın Fatma Seniha Nüket Hotar, size soruyorum: Nasıl oldu da bu araziye 16 milyon 600 bin lira verdiler. Çok yakın bir zamanda bu arazi imara açılabilir mi? O bölge turizm bölgesi ilan edilerek imara açılabilir mi? Ve bu rakamı veren kişi ya da kişiler çok daha büyük bir paraya kavuşabilir mi? Bunları İzmir Milletvekili olarak, İzmir halkı adına soruyorum.”

Ferhan Şahinci'nin Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yurt yapılması şartıyla bağışladığı araziyi satan rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar, tepkiler üzerine "Sözleşme satışa izin veriyor. Yeni mi fark etmişler?" demişti.