Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi bağışlanan arsayı sattı
Dokuz Eylül Üniversitesi, kız öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan İzmir İnciraltı’ndaki 3 bin metrekarelik araziyi 16 milyon 600 TL’ye sattı. Bağışçının oğlu Erin Şahinci satışı mahkemeye taşımıştı.
Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, kız öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan İzmir İnciraltı’ndaki 3 bin metrekarelik araziyi sattı.
Bağışcı Ferhan Şahininci’nin oğlu Erin Şahinci’nin itirazına rağmen kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalede arsa için 11 teklif geldi. İhaleyi 16 milyon 600 TL ile en yüksek teklifi veren Ahmet Enver Atagül kazandı.
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