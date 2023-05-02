Yurtdışına çıkışı engellenen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Yasak kararı İçişleri Bakanlığı’ndan’

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu. Atilla dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na gitti. Buradan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gitmek isteyen Atilla, pasaport kontrolünden geçerken hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğu fark edildi. Polis ekipleri, Atilla’yı pasaportuyla birlikte havalimanı içindeki polis merkezine götürdü. Burada Atilla’ya hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.

"GÜN GELİR HESAP DÖNER"

Atilla sosyal medya hesabında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” mesajını paylaştı.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’na konuşan Hakan Atilla şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı kararıyla yurtdışına çıkış yasağı koyulduğunu söylediler bana. Duyunca çok şaşırdım tabii. Hakkımda yasal bir inceleme, soruşturma ya da dava yok. Bu kararı ya mahkeme kararıyla alabilirler ya da İçişleri bakanlığı kararıyla. Benimkini bakanlık kararıyla almışlar… Şu anda yorum yapamıyorum çünkü bu kararı kimin aldığını bilmiyorum, kimin talimatıyla alındığını bilmiyorum… Onu öğrenebilirsem sağlıklı bir yorum yapacağım gerekçesi ile ilgili. Bana çıkış yasağım olduğunu söylememeleri çok ilginç. Kime, ne rahatsızlık verdim, verdiysem bu karar hukuk devletinde nasıl alınır, şaşırdım doğrusu. İptali için başvuru yapacağım."

2017’de New York’taki JFK Havalimanı’nda tutuklanan Atilla, odağında İran asıllı iş insanı Rıza Sarraf’ın olduğu davada yaşadıklarını “ABD Atilla’ya karşı” kitabında anlatmıştı. 105 yıl hapis istemiyle yargılanan ve 32 ay ceza alıp 28 ay hapis yatan Atilla, Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanmış, 2021’de görevinden istifa etmişti.